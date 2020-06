Administración Trump impulsa paquete generoso de ayuda económica por persona

El presidente Donald Trump está convencido de que es necesaria una nueva ayuda económica para familias, a fin de enfrentar la crisis por la pandemia de coronavirus.



Sin embargo, según un reporte de The Washington Post, esa no sería la única razón, ya que el plan podría impactar positivamente en la campaña de reelección del mandatario, según tres fuentes consultadas por ese medio.

El principal reto que enfrenta el mandatario no es armar una propuesta que sea aprobada en el Senado, sino convencer a los republicanos que se oponen a un nuevo cheque de estímulos.





Está confirmado por el líder del mayoría en el Senado, Mitch McConnell (Kentucky) que la discusión del nuevo paquete y su posible aprobación será en julio.



La buena noticia es que la Casa Blanca se alinea con los demócratas en la necesidad de un nuevo estímulo, según el informe.



También hay un amplio respaldo de economistas, quienes señalan que los cheques proporcionarían un importante alivio a las familias, aunque los más pobres no lo han recibido, alrededor de 12 millones.



Es posible que la Ley Héroes, aprobada por los demócratas de la Cámara, juegue un papel importante en las negociaciones de la Casa Blanca y el Senado.



Algunos asesores del presidente Trump –quien dijo que la ayuda será “generosa”– están divididos sobre el plan, aunque un peso pesado, el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, respalda la propuesta del presidente, según las fuentes del Post.



Larry Kudlow, director del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca, considera que la nueva ayuda debería estar enfocada en quienes más lo necesitan, no a los casi 160 millones de estadounidenses que recibieron la primera ronda.



@eldiariony El presidente Donald Trump está convencido de que es necesaria una nueva ayuda económica para familias, a fin de enfrentar la crisis por la pandemia de coronavirus.Sin embargo, según un reporte de The Washington Post, esa no sería la única razón, ya que el plan podría impactar positivamente en la campaña de reelección del mandatario, según tres fuentes consultadas por ese medio.El principal reto que enfrenta el mandatario no es armar una propuesta que sea aprobada en el Senado, sino convencer a los republicanos que se oponen a un nuevo cheque de estímulos.Está confirmado por el líder del mayoría en el Senado, Mitch McConnell (Kentucky) que la discusión del nuevo paquete y su posible aprobación será en julio.La buena noticia es que la Casa Blanca se alinea con los demócratas en la necesidad de un nuevo estímulo, según el informe.También hay un amplio respaldo de economistas, quienes señalan que los cheques proporcionarían un importante alivio a las familias, aunque los más pobres no lo han recibido, alrededor de 12 millones.Es posible que la Ley Héroes, aprobada por los demócratas de la Cámara, juegue un papel importante en las negociaciones de la Casa Blanca y el Senado.Algunos asesores del presidente Trump –quien dijo que la ayuda será “generosa”– están divididos sobre el plan, aunque un peso pesado, el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, respalda la propuesta del presidente, según las fuentes del Post.Larry Kudlow, director del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca, considera que la nueva ayuda debería estar enfocada en quienes más lo necesitan, no a los casi 160 millones de estadounidenses que recibieron la primera ronda.@eldiariony Fuente: [ + ]

SI TE GUSTA NUESTRO TRABAJO DI PRESENTE CON UN "ME GUSTA" .





-



Archivado en:: NACIONALES