A tres semana para las elecciones, Margarita Cedeño toma licencia del Gabinete Social

El Pregonero, Santo Domingo.- La vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño, anunció hoy que tomará licencia del Gabinete Social a tres semana para las eleciones.

Aquí su Twits

“En mi ejercicio como funcionaria pública, al igual que en mi vida privada, siempre me he comportado con el mayor apego a las leyes, la ética y la moral, un atributo que no todos pueden mostrar”.

“Las calles me llaman a estar presente. Por eso, desde hoy estaré ausente temporalmente de mis funciones como Coordinadora del @gabsocialRD, para realizar actividades propias de mi condición de candidata en horario laboral, en cumplimiento de la Ley de Función Pública”.

“Esto así, luego de cumplir mi responsabilidad como funcionaria pública para hacer frente a la pandemia del #COVID-19 y la crisis humanitaria que enfrentamos exitosamente. Voy a las calles con distanciamiento social, pero con el mismo compromiso y amor de siempre por Mi Pueblo”.

“El país quiere seguir por senderos de progreso y bienestar para todos y todas y así lo confirmará el próximo 5 de julio. Como dice el próximo Presidente @Gonzalo2020RD : ¡Vamo’ Arriba, a trabajar por más oportunidades para todos y todas! Seguiremos Progresando con Solidaridad”.

