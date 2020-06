109 casos confirmados del COVID-19 y nueve fallecimientos en Valverde

En el boletín número 76, emitido hoy por el Ministerio de Salud Pública, las cifras de contagios y fallecimientos siguen siendo las mismas de ayer en la provincia Valverde.



De acuerdo a dicho boletín, esta provincia tiene confirmados o acumulados 109 casos positivos; con nueve fallecimientos y 57 recuperados del COVID-19.

En Valverde se han aplicado 420 pruebas con una positividad de 26.25 %.

No obstante estas cifras siguen puestas en dudas por profesionales de salud, que alegan existe un subregistro y que no se están aplicando la cantidad suficiente de pruebas para detectar casos del coronavirus. Por José Luis Fernández Fuente: [ + ]

