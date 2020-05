TSA emite sentencia; PRSC ocupará posición 3 y PRD 4

La sentencia del Tribunal Superior Administrativo significa que, ciertamente, el criterio del promedio de votos es el que, a fin de cuentas, debe continuar utilizando la Junta Central Electoral para determinar el orden de los partidos en la boleta.

Se trata de uno de los asuntos jurídicos más debatidos de los últimos años, dado que varias resoluciones de la Junta Central Electoral al respecto fueron recurridas por algunos partidos y defendidas por otros.

La decisión de ordenar los partidos en la boleta de acuerdo al promedio de votos obtenidos en los tres niveles ha sido rechazada por partidos que se verían económicamente afectados, porque al decidirse el orden se les coloca en una posición inferior y por tanto, les corresponden menos recursos de la contribución del Estado.

El Tribunal Superior Administrativo entiende que los argumentos presentados para rebatir el criterio del promedio de votos es inaceptable, no quebranta precedente alguno, no viola la seguridad jurídica y tiene plena base legal.

Promediar los votos para ubicar a los partidos en la boleta es la única opción sensata, que considera y toma en cuenta los votos recibidos por cada partido en todos los niveles de elección.

Por el contrario, utilizar sólo la votación del nivel presidencial, como se hace ahora, significa que los votos obtenidos por los partidos en la elección municipal no serán tomados en cuenta, como si los electores no hubieran votado en esas elecciones, ni expresado una preferencia.

Ante estas realidades, se espera que la Junta Central Electoral se apreste a redefinir el orden de los partidos en la boleta, puesto que todavía no ha ordenado la confección de la misma.

A este fin, es correcto utilizar el criterio del promedio de votos, de manera que la JCE se encuentra a tiempo para cumplir la ley y la jurisprudencia tanto del Tribunal Constitucional como del Tribunal Superior Administrativo.

El Tribunal Superior Administrativo (TSA) anunció anoche su aceptación parcial del recurso del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) que pidió figurar en la casilla tres en las boletas electorales, posición en la que ahora consta el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC).

El pleno de la Junta Central Electoral (JCE) había acogido la sentencia del TSA notificada en enero, otorgando la casilla número 3 al PRD, por lo que los reformistas quedaron desplazados a la casilla número 4 de la boleta.