Tony Dandrades acusa a Iván Ruiz de darle golpe bajo con ayuda de El Pacha

Lo que se planificó con tiempo en “El Show del Mediodía” para rendirle un homenaje en vivo a Tony Dandrades quedó truncado este miércoles por culpa de Frederick Martínez (El Pachá), quien puso el fósforo en la mecha al denostar a su colega, ante lo que el periodista de Univisión calificaría de “golpe bajo” por parte de Iván Ruiz.

La producción del programa televisivo que se transmite por Color Visión preparó para este miércoles su contenido principal con una entrevista vía zoom a Dandrades, quien hablaría de su carrera y respondería las preguntas de los conductores.

Sin embargo, antes de entrevistar a Dandrades, aún sin su presencia virtual, a la producción se le ocurrió conectarse vía videollamada con “El Pachá” para que ofreciera sus declaraciones sobre los criterios del pelotero David Ortiz de que la televisión dominicana estaba en crisis.

En algún momento de la conversación, “El Pachá” mencionó a Dandrades y entre otros señalamientos dijo que el reportero de Univisión tiene 20 años en esa empresa, pero que “nunca lo botarán” de esa cadena “porque en Estados Unidos hay que tener una persona de color en el aire”.

Además, sostuvo que Dandrades no ha trascendido en el tiempo que lleva en Univisión y que sus guiones se lo preparan los productores.

Como iba a salir al aire, Dandrades estaba en su casa en Miami escuchando todo lo que el animador decía y cuando fue su turno de hablar le reclamó a Iván Ruiz diciéndole: “Iván, esto fue un golpe bajo de tu parte. Cuando se me invitó al programa no se me vendió esta idea, yo jamás me hubiese prestado para este careo”.

Al referirse a los comentarios de El Pachá, expresó: “Un mal momento, esa persona no me conoce, no sabe cómo yo trabajo… nunca me hubiese prestado para esto. Yo soy una persona estable profesionalmente”.

El periodista dominicano dijo que es feliz trabajando y representando a su patria y reiteró que no se esperaba eso del presentador de “El show del mediodía”, ya que la intervención de El Pachá no estaba planeada y a él se le vendió ese momento como un halago a su trayectoria.

En cambio, el conductor de “Énfasis” y cabeza del Show del Mediodía se defendió y dijo que la intervención de Martínez no estaba planificada y que se lo informaron momento antes.

Tras esta explicación se fueron a comerciales y Dandrade no siguió en el programa.

Al regresar al aire, Iván Ruiz destacó la carrera de Dandrades y rechazó que se preste para “golpes bajo” contra él.

“Que pena que te expresaras así de nosotros, hablando de golpe bajo, cuando tú conoces realmente cómo es El Pachá, y viste que lo pusimos previamente para algo de contenido” sobre las declaraciones de David Ortiz, expresó Ruiz.

El productor le pidió disculpas, “pero realmente nosotros no queríamos generar este conflicto, este programa no se alimenta de eso”.

