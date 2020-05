Sergia Elena: Dinero de las AFP se usará en campaña de Gonzalo Castillo

La candidata vicepresidencial de Fuerza del Pueblo, del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) y aliados, Sergia Elena Mejía de Séliman, advirtió que los RD$40 mil millones de los fondos de pensiones que recibió el Ministerio de Hacienda serían utilizados para impulsar la campaña del candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana.

La candidata a la vicepresidencia de la República recordó que como explicó su compañero de boleta, el expresidente Leonel Fernández, el Gobierno ha recibido US$150 millones del Banco Mundial y US$650 millones del Fondo Monetario Internacional, por lo que esta partida adicional no tiene explicación técnica alguna.

Entrevistada este lunes por los periodistas Ana Mercy Otáñez y Geraldino González en el programa Revista del 15, Mejía de Séliman resaltó que su compañero de boleta calificó de sospechosa esa operación, pero que ella “afirma claramente que si a menos de tres meses de finalizar su administración, Danilo Medina anuncia obras de infraestructura con esos RD$ 40 mil millones tomados repentinamente, la intención es favorecer a su candidato presidencial para las elecciones del 5 de julio”.

La candidata comentó la operación mediante la cual el Ministerio de Hacienda recibió RD$40 mil millones de cuatro administradoras de fondos de pensiones (AFP) que se destinarían, informó la institución, “a la reactivación económica, desarrollo de proyectos de infraestructura y programas sociales”.

“Esto solo puede calificarse de crimen, pues es el propio ahorro de los trabajadores que quieren dilapidar en momentos en que ellos no tienen con qué cubrir sus necesidades por la paralización económica del coronavirus”, añadió.

La alta dirigente del PRSC enfatizó que el Gobierno debe revertir la operación y redirigir dichos RDS40 mil millones a sus verdaderos dueños, los trabajadores, según propuso este domingo el expresidente Fernández.

“Nos dijeron que adelantarle un 30% de sus ahorros de pensiones a los trabajadores provocaría subida del dólar e inflación, pero ellos sí le echan mano a una proporción y eso es claramente para fines políticos pues no se ve ninguna justificación para esa operación repentina”, puntualizó.

Sergia Elena de Séliman precisó que la iniciativa de que se entregue una partida de los fondos de pensiones a los trabajadores es de un legislador del PRSC, Pedro Botello, y que su partido la ha apoyado desde el principio, conforme lo declaró el presidente de la organización, Federico -Quique- Antún Batlle en reiteradas ocasiones.

Reacción a discurso del presidente Danilo Medina

Al pedírsele su opinión sobre el discurso de este domingo del presidente Danilo Medina, la candidata vicepresidencial saludó que el Gobierno haya presentado un plan gradual de reactivación económica, pero estimó que varias de las medidas anunciadas acusan rezago y otras no dan suficientes seguridades de que la reapertura se aplicará en combinación con la adecuada protección de la salud de la población

