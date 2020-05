Segundo día de apertura genera caos en instituciones públicas

Santiago.-En el segundo día de reapertura, la Junta Electoral de Santiago desbordó su capacidad de respuesta, ante la asistencia de ciento de personas, mientras que el comercio y el tránsito vehicular empiezan a dinamizarse.

En el local del organismo de elecciones que opera en el Edificio Profesional, ubicado en la avenida Las Carreras, algunos usuarios llegaron desde las seis de la mañana para servicios como actas de nacimiento, declaratorias y por defunciones.

Para impedir el caos generado por el desbordamiento masivo de ciudadanos, fueron colocados militares que obligaban a los personas a utilizar mascarillas y a mantener el distanciamiento social. “Yo pensé que esto no iba ser tan traumático. Llegué bien temprano, pero ya antes de mí estaban en fila decena de personas y tuve que retirarme”, expresó la ciudadana Dominga Marte.

En tanto que en el sector transporte, el flujo vehicular volvió a causar los tediosos tapones en varios puntos de la ciudad, tras dos meses de tránsito disminuido. Las unidades de carros de concho urbano aumentaron su servicio, aunque aún no entran en servicio los autobuses interurbanos que viajan a los municipios de la provincia de Santiago.

Esto ha generado que una parte de los empleados públicos y privados se vean afectados para poder desplazarse hasta sus puestos de trabajo. En tanto que el comercio ha sido el más beneficiado con la reapertura de la economía, debido a la afluencia de personas que acuden a tiendas de venta de ropa, de calzados o de electrodomésticos.

Las tiendas ubicadas en el casco urbano, han visto en solo dos días como el flujo de personas han acudido de forma masiva. Mientras que el mercado Hospedaje Yaque con la apertura, se empieza generar desorden por parte de algunos buhoneros.



En la mañana del jueves, una turba que se dedica a la venta de batatas generó el terror, dificultado el tránsito para aquellos que se desplazaban en sus vehículos por la zona y en ocasiones hasta amedrentándolos.

Archivado en:: NACIONALES