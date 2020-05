Ronny Rodríguez echa para atrás, jugará con Águilas Cibaeñas

El pimentoso jugador de las Águilas Cibaeñas, Ron­ny Rodríguez, afirmó que, se uniformará con el equi­po le temporada 2020-2021, si consigue conjugar en el invierno oportunidad de estar un tiempo con su familia y señala que no es­tá en duda la pasión que siente por el equipo agui­lucho, con el que se identi­fica desde niño.



Hablando en un “Live” de Instagram con la cro­nista deportiva Raquel Infante, Rodríguez di­jo la noche del domingo que “tomé la iniciativa de anunciar que me retira­ba temporalmente porque tengo la necesidad de de­dicar tiempo a la familia”,

“Me paso todo el año ju­gando en Estados Unido y luego trabajo en domini­cana y me hace falta darles calor a mis padres, estar un tiempo con ellos,” dijo más adelante.

Sin embargo, Ronny, a quien apodan “El Felino” aseguró que ya ha tenido conversaciones con el ca­pitán aguilucho Juan Car­los Pérez y sabe que más adelante tendrá que con­versar con Ángel Ovalles, el gerente general de los amarillos



“Me voy a uniformar en una de las etapas del tor­neo no tengo dudas de eso, pero quiero tener a mi familia por lo menos por 20 día conmigo, desde que resuelva eso entro, porque ustedes saben lo que me gusta jugar con los Águilas”, aseguró

Indicó que le apena que su madre nunca lo ha visto jugar en este país, porque ella reside en los Estados Unidos. “Quiero que por lo menos venga me vea jugar y luego salgamos del juego, nos vayamos a cenar y al fi­nal regresemos a la casa fa­miliar a dormir en un am­biente familiar, añoro eso”.



Rodriguez se ha conver­tido en un ídolo de los afi­cionados por su juego en­tregado, al que añade versatilidad y buena defen­sa a un bateo oportuno que se mantiene encendido to­do el camino.

SI TE GUSTA NUESTRO TRABAJO DI PRESENTE CON UN "ME GUSTA" .





-



Fuente: [ + ]

Archivado en:: DEPORTES, NACIONALES