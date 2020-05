Raquel Peña favorece extender ayudas, pero ve choque de intereses que Margarita maneje programas sociales

Raquel Peña, candidata vicepresidencial del PRM.

La candidata vicepresidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Raquel Peña, favoreció este lunes que se extienda el programa "Quédate en Casa", pero criticó que la vicepresidenta Margarita Cedeño esté manejando los programa sociales del Gobierno siendo candidata presidencial del partido oficial y en plena campaña electoral."Lo que se debe es revisar y, nosotros analizar, cómo quien es ahora mismo la candidata a la vicepresidencia sigue manejando ese programa tan importante para el país, ahí hay un choque de intereses muy fuerte políticamente hablando", expresó en entrevista telefónica con Diario Libre.Peña dijo que apoya que se extienda ese y los programas que sean necesarios para la salud y el bienestar de los más necesitados, pero no que se haga política con esos programas sociales."Si usted es candidata, pues no puede llevar las dos cosas, coja una licencia y entonces el país que siga haciendo lo que tiene que hacer a través de la asistencia social con los más necesitados", enfatizó.Sobre el estado de emergencia, sostuvo que es un crimen politizar el tema de la salud, como a su entender lo ha hecho el partido de gobierno."Estamos de acuerdo con lo que sea necesario con lo que haya que hacer para ir en auxilio y en asistencia de la población más vulnerable en nuestro país, lo que sí tiene que responder a un plan muy específico, muy detallado", puntualizó.Manifestó que el manejo de la crisis sanitaria ha sido erróneo por parte del Gobierno, porque se ha tenido "trancada" a la población por dos meses sin aplicar las medidas desde el inicio de la pandemia."Nos trancaron sin las debidas medidas que tenían que tomar colateralmente, sobretodo la aplicación masiva de pruebas para inmediatamente nosotros saber cuáles ciudadanos estaban infectados y cuáles no y de esa forma aislar los que estaban infectados y que eran asintomáticos, los más peligrosos porque andaban contagiando sin saber que eran positivos", expuso.Consideró que el objetivo no es salvaguardar la salud, sino que lucen totalmente políticos.