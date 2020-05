Raquel Peña: 'El 4% para la educación se convirtió en un negocio immobiliario'

La candidata vicepresidencial por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), Raquel Peña, advirtió que de aprobarse la propuesta anunciada por el Ministerio de Educación de dar por terminado el año escolar con aproximadamente el 70% de los contenidos implementados, generará lagunas en los estudiantes que pudieran ser irrecuperables.

Raquel Peña consideró criminal que el ministro de Educación, Antonio Peña Mirabal, planteara ante el Consejo Nacional de Educación que se diera por terminado el actual año y que los contenidos que no se dieran este año se enseñen en el próximo curso.

“Eso generará lagunas irrecuperables para los estudiantes. ¿Cómo un niño de quinto que no haya visto la matemática completa, podrá ver la matemática de sexto?”, se cuestionó Peña.

Según la candidata, la propuesta demuestra el fracaso del plan de la República Digital en el que “se invirtieron miles de millones de pesos en comprar tablets y Ipads”, pero no en formar a los profesores en el uso de las tecnologías, ni en los contenidos que iban a estar dentro de esas tablets”.

Peña reveló que fue testigo de excepción cuando llevó sendos proyectos al Ministerio de Educación y al Inafocam para formar los contenidos educativos que iban a estar en las tablets, y la formación de los profesores y no se le hizo caso.

“Yo me reuní con dos exministros de Educación para elaborar un plan, y se lo propusimos a Educación y lo lamentable no es que no eligieran mi plan. Es que no se eligió ninguno”, enfatizó.

La candidata lamentó que a pesar de la inversión del 4% del PIB en la Educación, no se vean los resultados.

“Da mucha pena que realmente ese logro de la sociedad civil de que se invirtiera el 4% del PIB para la Educación se haya convertido esa inversión en un negocio immobiliario. Tenemos que ir a trabajar en formación profesores con calidad, que se traducirá en elevar la calidad del muchacho nuestro que pueda ir a la escuela”, dijo.

Declaró, además, que la pandemia ha revelado cómo se ha agrandado la brecha entre los estudiantes de las escuelas públicas y las privadas.

“Estamos viendo que la mayoría de los colegios privados continúan las clases, pero en la Educación pública se plantea que se dé el año por terminado”, dijo.

SI TE GUSTA NUESTRO TRABAJO DI PRESENTE CON UN "ME GUSTA" .





-



Fuente: [ + ]

Archivado en:: NACIONALES