PRM pide investigar adjudicaciones a la empresa Tools & Resouces Enterprises

Santo Domingo.-El Partido Revolucionario Moderno (PRM) pidió, formalmente, a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) que investigue los contratos de compras que han sido adjudicados desde el Estado a la empresa Tools & Resouces Enterprises por entender que ésta ha sido beneficiada de manera fraudulenta.

Los abogados del Partido Opositor dicen tener sería sospechas de que la compañía, que recientemente incumplió una adjudicación de compras por $1,515 millo­nes otorgada por el Sistema Nacional de Salud, oculta quienes son los verdaderos propietarios, ya que como dueños figuran el señor Efraín Santiago Báez, quien fue empleado de una ferretería durante 12 años y al señor José Andrés Familia que en su cédula de identidad dice ser Chofer.

"Esta empresa ha sido beneficiada, desde el año 2012 hasta la fecha, con más de 3 mil millones de pesos y es obvio que esas personas no tienen la capacidad económica para suplir valores de altas consideración; pero lo peor es que hemos verificado que esa entidad, para el manejo económico, le ha dado poder al señor Fernando Crisotomo Herrera, quien también debe ser investigado", manifestó el abogado Jorge Luis Polanco.

A raíz de sus indagatorias, el PRM dijo que en las últimas adjudicaciones que otorgó el Ministerio de Salud Pública a la referida empresa pudo evidenciar que existían suplidores que vendían los bienes demandados un 100 por ciento menos que la empresa ganadora.

No obstante a las supuestas irregularidades en las adjudicaciones, se recuerda que la directora administrativa del Ministerio de Salud Pública, Rosalba Arias, le manifestó al ministro, Rafael Sánchez Cárdenas, a través de una comunicación que los productos suplidos por Tools Enterprises no se ajustaban a la calidad requerida y que dicha empresa entregaban productos no contratados