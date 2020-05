PRM pactaría con Leonel Fernández en caso de una segunda vuelta electoral

Santo Domingo.- El presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), José Ignacio Paliza, dice que en el hipotético caso de que haya una segunda vuelta en esa organización y en las demás opositoras existe un interés con “demasiada fuerza”, que es sacar al Partido de la Liberación Dominicana del poder.

Sostuvo que ese interés de que el PLD ya no esté en el Gobierno “tiene mucha más fuerza que las divisiones y las diferencias históricas” que poseen algunos partidos.

Aunque no citó a la Fuerza del Pueblo que encabeza el expresidente Leonel Fernández, Paliza dio a entender que incluso con el exmandatario pactaría el PRM porque “el sistema electoral obliga a una concertación de mayoría entre los partidos para lograr el 50 por ciento más uno, también obliga a pactar con personas o candidatos u organizaciones que han sido rivales”.

No obstante, afirma que por el momento los datos que manejan es que no va ser necesario una segunda vuelta porque el candidato presidencial del PRM, Luis Abinader, posee la preferencia en el electorado que hará que gane con más del 50 por ciento de los sufragios del 5 de julio.

“Parecería que existen en la oposición dominicana un elemento que tiene demasiado fuerza, mucho más fuerza que las divisiones y las diferencias históricas que hemos tenido entre los partidos que son miembros de la oposición hoy y es la necesidad de producir un cambio en República Dominicana y sacar al Partido de la Liberación Dominicana de cualquier forma del poder y ese es uno de los eslabones, es uno que está ahí y que tiene demasiada consideración y de demasiado peso», afirmó.

El sistema electoral obliga a una concertación de mayoría entre los partidos para lograr el 50 por ciento más uno, también obliga a pactar con personas o candidatos u organizaciones que han sido rivales”, agregó Paliza en una entrevista en Enfoque Matinal, en el canal 37.

En cuanto a la posibilidad de que los seguidores de la Fuerza del Pueblo rechacen una posible alianza con el PRM y voten por el PLD, respondió que las diferencias en el PLD que provocó la salida de Leonel Fernández son “muy profundas”, por lo que no cree que eso suceda.

Por Marisol Aquino

