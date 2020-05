Periodista Antonio Espinal Un maeño por siempre

ANTONIO ESPINAL

nació y se crió en la calle 15 del Batey de Hatico, “que ahora llaman Sector Don Bosco”, vivía en una casita de yaguas con piso de barro donde su madre cocinaba en un fogón de tres piedras y él dormía en una hamaca. “Siempre menciono eso, porque me siento orgulloso de mi procedencia humilde, por eso quiero tanto a la gente de mi barrio, de mi pueblo, de mi patria dominicana y la latinoamericana que también me ha reconocido”.

Espinal, que reside en los Estados Unidos desde hace muchos años, se ha destacado en el periodismo, por lo cual ha recibido múltiples reconocimientos, entre ellos una proclama de la Ciudad de Nueva York en la que el Consejo Municipal dedicó un día de fiesta en su nombre y señala que "Antonio Espinal ha traído honor y prestigio a la Ciudad de Nueva York".

En noviembre del año pasado, Espinal recibió un reconocimiento especial del Congreso Hispanoamericano de Prensa, en la Universidad de Columbia, donde le entregaron una placa, medalla y un certificado, que lo declara como pionero del periodismo hispano en Estados Unidos y decano de los periodistas dominicanos en Estados Unidos.

En 1985, el famoso actor mexicano Mario Moreno (Cantinflas), le entregó una medalla de oro con la “Orden Cartagena de Indias” y un Certificado donde se reconoce el trabajo de Espinal en beneficio de todas las comunidades hispanas de Nueva York.

Espinal comenzó el periodismo mientras estudiaba en el Liceo Secundario Juan de Jesús Reyes, de Mao, donde creó el periódico estudiantil "LS", las siglas de Liceo Secundario. Mientras estudiaba Ingeniería Electromecánica en la Universidad Madre y Maestra de Santiago, se pasaba el tiempo leyendo los libros de Periodismo en la Biblioteca de dicha institución. Fue contratado como Corresponsal para los periódicos La Información y El Sol (Santiago) y por los noticieros radiales Noti-Tiempo, que dirigían Radhamés Gómez Pepín (fallecido, quien era Director de El Nacional) y Silvio Herasme Peña, en Santo Domingo, y por La Situación Mundial, que dirigía Ramón de Luna, en Santiago.

El Nacional lo contrató como su Corresponsal en la Línea Noroeste. En febrero de 1973, El Nacional se lo llevó para su Redacción en Santo Domingo. A raíz del asesinato del periodista Orlando Martínez, Espinal fue designado Jefe de Redacción de la Revista ¡Ahora!, que dirigía Orlando.

Espinal ganó el Primer Premio Shell de Periodismo, en Santo Domingo, por una serie de reportajes sobre las condiciones socio-económicas de los pueblos fronterizos dominico-haitianos y otro premio por una serie de reportajes sobre la Prostitución en Santo Domingo.

Fue durante ocho años Editor del diario Noticias del Mundo, de Nueva York. La revista de Periodismo de la Universidad de Columbia publicó un reportaje sobre los medios hispanos, indicando que Espinal había realizado una labor extraordinaria como Editor. Posteriormente fue Director de Noticias de la cadena de Televisión Pública HITN.

Fue miembro de la Junta de Directores de la Asociación Nacional de Periodistas Hispanos de Estados Unidos, con sede en Washington, desde donde abogó y luchó por mejores oportunidades de trabajo para los periodistas hispanos. Junto a Espinal, eran miembros de la misma junta los colegas Jesús Rangel, del New York Times; Miguel Pérez (que laboraba en el Daily News) y María Elena Salinas, actual conductora del Noticiero Univisión.

También fue Presidente honorario del Desfile Dominicano y recibió reconocimiento del Desfile Puertorriqueño (que le otorgó el Premio de Periodismo Dr. Ramón Emeterio Betances), la Gran Parada Cubana (que lo declaró el Periodista del Año), el Desfile de la Hispanidad (que en dos años consecutivos lo declaró el Periodista Hispano más destacado en Nueva York); la Gran Parada Bolivariana (que lo declaró Hijo Meritorio de las Américas) y Mujeres Latinas en Acción y Ciudadanos Conscientes de Queens (que le hicieron un homenaje especial por su trabajo en defensa de las mujeres y su defensa de la comunidad latina).

Espinal fue incluido en el libro Comité de Jóvenes Americanos Distinguidos. Recibió un Reconocimiento Especial presentado por el Colegio de Economistas Latinoamericanos y el Banco Dominicano de Nueva York, homenajeado con Honor por Voluntarios de la Comunidad, Certificado presentado por el Colegio Comunal de Manhattan, Universidad de la Ciudad de Nueva York, por entrenar a jóvenes en desventaja.

Se le ofreció una Ceremonia de Premio y Reconocimiento realizados por la Coalición Nacional Anti-Drogas de los Estados Unidos, “por la contribución hecha por Antonio Espinal para educar a la comunidad contra el uso de las drogas”.

Entre los trabajos periodísticos más destacados de Espinal, figuran el haber sido Corresponsal Viajero en París (Francia), Berlín Oriental, Berlín Occidental, Bonn (Alemania) y Londres (Inglaterra), cubriendo las demostraciones hechas contra la instalación de misiles estadounidenses en naciones de Europa

.

SI TE GUSTA NUESTRO TRABAJO DI PRESENTE CON UN "ME GUSTA" .





-



Fuente: [ + ]

Archivado en::