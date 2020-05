Ortiz Bosch considera Margarita no puede violentar 3 leyes para ser candidata y funcionaria

SANTO DOMINGO.- La doctora Milagros Ortiz Bosch advirtió que la vicepresidenta Margarita Cedeño de Fernández incurre en un error al pretender ejercer simultáneamente la doble condición de funcionaria pública y candidata vicepresidencial de su partido en violación de la Ley de Administración Pública, la Ley de Partidos y la Ley del Régimen Electoral.

Recordó que la Ley 41-08 de la Función Pública es muy clara en su artículo 80, numeral 13, al prohibir a los funcionarios públicos servir intereses de partidos en el ejercicio de sus funciones, y en consecuencia, organizar o dirigir demostraciones, pronunciar discursos partidistas, distribuir propaganda de carácter político o solicitar fondos para los mismos fines, así como utilizar con este objetivo los bienes y fondos de la institución.

Citó también el artículo 25 de la Ley Num. 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos que "prohíbe a todo funcionario o empleado del Estado o de los municipios poner a disposición de cualquier partido, agrupación o movimiento político o de cualquier candidato el uso en cualquier forma y de cualquier título, de bienes o fondos provenientes de las entidades públicas".

Igualmente resaltó el mandato de la Ley Orgánica del Régimen Electoral Num. 15-19, en su artículo 196 que establece que "Los funcionarios públicos que administran recursos del Estado, no podrán prevalerse de su cargo, para desde él realizar campaña ni proselitismo a favor de un partido o candidato".

Predicar con el ejemplo

La ex vicepresidenta de la República dijo que los políticos y las autoridades de la nación deben predicar con el ejemplo, especialmente cuando hablan de valores, recordando que cuando ella decidió presentarse como aspirante a la candidatura presidencial del PRD para las elecciones del 2004 solicitó y obtuvo una licenciada de su cargo como secretaria de Educación, delegando la función en el subsecretario Ángel Hernández.

Ortiz Bosch se refirió a la reciente declaración de la segunda mandataria en el sentido de que "en la actual circunstancia en que se encuentra el país por la pandemia del coronavirus, sería una irresponsabilidad suya tomar licencia como directora del Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales del Gobierno, como han pedido algunos sectores".

Se extrañó de que la doctora Cedeño de Fernández no tenga en cuenta la advertencia hecha el 23 de septiembre pasado por el presidente de la Junta Central Electoral, Julio Cesar Castaños, cuando señaló que "si se comprueba que un funcionario público ha usado recursos violando la Ley 33-18 se abrirá para ellos un expediente judicializable".

La ley es la ley

La doctora Ortiz Bosch dijo que la señora vicepresidenta no está ante un dilema personal, sino ante un mandato riguroso del orden legal que ella misma se comprometió a respetar cuando asumió el cargo. "Ella no puede colocarse por encima de tres leyes fundamentales en la vida democrática del país", apuntó la ex senadora de la República y secretaria de educación.

"Mucho menos debe esperar que sea la Junta Central Electoral que le recuerde que ella está obligada a cumplir con las leyes del país", apuntó la veterana dirigente política y coordinadora del Movimiento Unidos por el Cambio, que apoya la candidatura presidencial de Luis Abinader.

Dijo que comete un error la doctora Margarita Cedeño de Fernandez cuando rechaza pedir licencia. "El tema no es la cantidad de trabajo, es la calidad del mismo en términos de prestigio democrático, de futuro. Tiene que pensar en el diseño de su papel después de la derrota inevitable de su partido".

Dice vicepresidenta vaticinó derrota del PLD

Recordó que hace algunos meses la vicepresidenta anuncio a los líderes de su partido que la división sería la derrota. "Fue una declaración inteligente y tuvo y tiene razón, y lo hizo con la consigna "ganar-ganar" y sucedió lo contrario y la consigna es ahora "perder perder".

"Desde el punto de vista de su carrera política, la licencia sería su oportunidad de futuro. ¿Quiénes tendrán una carga de liderazgo para rescatar esa organización?,¿los de Odebrecht?, ¿los de la justicia?, ¿Los que dijeron que ganarían las elecciones municipales y las perdieron? ¿los que enviaron a lanzar bombas a la juventud en la plaza de la Bandera? ¿o la dirección que por años ha mantenido la misma membresía?", reflexionó la doctora Ortiz Bosch