No hay fecha para reactivación de vuelos comerciales en el país

Santo Domingo, RD.- El Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC) y la empresa Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom), todavía no tienen fecha del reinicio de la operación de los vuelos comerciales y de la reapertura de los aeropuertos del país, cerrados desde el mes de marzo para evitar la expansión del coronavirus.Alejandro Herrera, director del IDAC, declaró a Listín Diario que todavía ese organismo no había recibido ninguna notificación sobre el particular.Admitido, sin embargo, que recibió una comunicación de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA, por su sigla en inglés), pero que en sentido general no se habla de fecha."Todavía nosotros no tenemos nada preciso con respecto al reinicio de las operaciones de los vuelos internacionales en el país", aseguró.De su lado, el director de comunicación corporativa de Aerodom, Luis López, aclaró que la empresa está a la espera de la decisión que en ese sentido tome el presidente Danilo Medina."Hemos vistos varias noticias en medios de comunicación con supuestas fechas de reinicio de las operaciones de los aeropuertos, pero oficialmente no sabemos nada al respecto", expresó.No obstante, varias aerolíneas norteamericanas, con frecuencias de vuelos regulares desde Estados Unidos hacia la República Dominicana, ya han publicado en su portales de internet fechas de reinicio de sus operaciones de vuelos hacia el país.Entre los aeropuertos que se mantienen cerrados están el Internacional de Las Américas, José Francisco Peña Gómez; Gregorio Luperón, de Puerto Plata; María Montez, Barahona; Arroyo Barril, Sanana; Higüero Doctor Joaquín Balaguer, Distrito Nacional y Profesor Juan Bosch, Catey, en Samaná.@listin