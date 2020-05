MPT: Gobierno maniobra con los recursos del Estado para intentar imponer a Gonzalo Castillo que se encuentra muy retrasado en la preferencia electoral

En ese sentido, la organización afirmó que el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) no apuesta a elecciones limpias y confiables para retener el poder ya que su candidato se encuentra muy retrasado en la preferencia electoral de los dominicanos.

Mediante un comunicado de prensa, el MPT señala que como Gonzalo Castillo no cuaja en el imaginario electoral del país, el oficialismo apela a diversas artimañas para quedarse en el poder.

"Recordemos la acción del 16 de febrero en que la JCE suspendió las elecciones y todavía el pueblo espera una informe verídico e imparcial y vías de consecuencias; no el presentado por la OEA, evidentemente arreglado a los intereses de las cúpulas partidarias y a los intereses de los Estados Unidos", explicó la organización política.

La entidad considera que Medina realizó todo tipo de maniobras y violaciones electorales y constitucionales para retener el gobierno, usando todos los recursos del Estado.

La organización que preside Fulgencio Severino, explica que el presidente ha puesto en las manos de su candidato los recursos del Estado de forma descarada para, aprovechando la pandemia, pintarlo como el "salvador" que puede resolver todos los problemas, como enviar aviones a buscar en cualquier país dos o tres dominicanos que estén varados, hacer fumigaciones, distribuir alimentos del Plan Social de la Presidencia".

Esas son acciones para tratar –agrega- de posicionarlo a con los recursos del Estado sin que ningún mecanismo institucional detenga ese derroche de los recursos del pueblo, o que los llamados partidos de oposición levanten su voz de repudio.

El MPT afirma que el gobierno no ha implementado las medidas que debió tomar para parar la contaminación del coronavirus, lo que hizo fue poner parche, y hace una manipulación de la misma como si quisiera que el virus se siga expandiendo de manera descontrolada.

Considera que con ello se busca crear un clima para impedir las elecciones en la nueva fecha prevista, ya que a todas luces se observa que los datos electorales no le favorecen a su candidato y para que, en el hipotético caso de modificar nuevamente la fecha electoral, haya que apelar a "su Congreso", creándole la oportunidad de hacer cualquier maniobra de bellaquería para prorrogar su mandato por tiempo indefinido".

La organización reitera su planteamiento de que el gobierno asuma una actitud responsable en el control de la expansión del virus, aplicando por lo menos 7,000 diarias siguiendo el mapa de contagio en todos los municipios y territorios afectados, aislar efectivamente a los infectados proporcionándole toda la asistencia médica y de sobrevivencia necesarios, entre otras medidas