Miguel Tejada, desmiente que se haya juramentado con Gonzalo Castillo

El expelotero Miguel Tejada aclaró que no se ha juramentado con ningún aspirante a la presidencia y que tampoco pertenece a algún partido político.

Este jueves, al denominado pelotero de la patria se le vio en una foto con el aspirante a la presidencia por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo.

“Yo soy el pelotero de la patria. No me he juramentado con nadie, simplemente me han invitado a actividades políticas y como soy el pelotero de la patria y todo el mundo me quiere, asisto”, reveló a El Nuevo Diario vía telefónica. “No le digo que no a nadie, soy cabeza de familia”, añadió.

“Yo estuve en el evento, la invitación me la hizo mi amigo Juan Uribe, asistí, pero no pertenezco a ningún partido, no hubo ninguna juramentación, al menos en el caso mío”, sostiene Tejada.

“Yo en lo que estoy es en un proyecto que tengo de llevar una franquicia de la Liga de Verano a Baní. Yo espero el aval de la Federación Dominicana de Béisbol (Fedobe). Estoy tocando puertas, yendo a reuniones porque quiero ayudar a mi pueblo, llevarle béisbol a mi tierra donde nací”, indicó.

La idea, según Tejada es presentar el proyecto para que empresarios y la sindicatura de Baní le arreglen el estadio de béisbol Luís María Herrera.

Archivado en:: DEPORTES, NACIONALES