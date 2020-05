Miguel de Jesús Rodríguez

1992,1998 y 2000, Micrófono de Oro, premio que otorga el Círculo de Locutores Dominicanos

1998 y 2000, Nominado a los Premios Casandra como Maestro de Ceremonia

2001, Declarado hijo meritorio por el Ayuntamiento del Municipio de Mao

Reconocido varias veces en los premios "Ciudad Corazón", de la Asociación de Locutores de Santiago, como Locutor animador del año en radio y como maestro de ceremonias

Quienes han oído su voz firme, matizada y cadenciosa por la radio, o visto su desenvolvimiento con insuperable destreza como maestro de ceremonias, lo apodan, apelativo con el que ha estado de acuerdo el Círculo de Locutores Dominicanos, institución que lo ha distinguido en 3 ocasiones con su máximo galardón, el. Sus más allegados lo llaman, como gesto de cariño, en alusión a su tez morena. Pero no importa cómo lo llamen, lo cierto es que estamos ante un ser humano extraordinario cuya perseverancia y espíritu de superación indomables son una lección admirable que lo han llevado a la cima como comunicador, lo cual, si bien inspira admiración y respeto entre quienes lo vieron crecer y en quienes lo ven actuar, no extraña a los compañeritos de juego que con él practicaban su vocación hablando por una manguera, la que simulaba ser el micrófono que con el tiempo se volvería real y le proporcionaría la oportunidad de difundir su voz, que más que un medio profesional de sustento, Miguel de Jesús ha convertido en un vehículo de expresión artística.Miguel de Jesús se graduó de abogado de la, profesión que ejerce como litigante en el área penal, como miembro de la. Se desempeña, además, comoHijo denació el 8 de agosto de 1965, en Mao. De su madre Basilia, quien es el pilar de su vida, dice admirarSon sus hermanos Pablo Ruiz, Pedro Blanco y Fernando Tineo, con quienes ha tenido y mantiene buena relación.De su niñez, creciendo en el barrio de Sibila, recuerda a sus amiguitos Félix Fermín, Juan Santana, Félix Santana, Leo Santana, Javier Gómez, Danilo Tineo, Ángel Bogaert, Miguel Torres, Nino Espinal, Miguelín Torres, Manuel Durán, Elvin Gómez, Alfredo Liranzo, Edgar Julio Peña, entre otros, con quienes jugaba pelota o iba a matiné en el antiguo cine Elda. Miguel de Jesús recuerda con nostalgia que ponía a cualquiera de ellos "de un lado de una manguera y yo me ponía por la otra, con una lata de salsa llena de hoyos que usaba como micrófono para que escucharan mi voz".De sus años juveniles también recuerda con orgullo ser miembro del grupo de teatro y poesía coreaday su participación activa en la pastoral juvenil.Pero hay un acontecimiento que Miguel de Jesús considera uno de los más significativos de su vida, el que todavía le hace vibrar de emoción y orgullo:Sus estudios primarios los realizó en la escuelay los secundarios en el colegioEn la Juan Isidro Pérez, Miguel fue un niño aplicado y responsable; nunca repitió materia, aunque según nos dice,. Entre sus maestros recuerda con cariño a la profesora doña Aura Francisco,, así como también a doña Grecia, Lucía Colón, Ligia Cabral, Luis Disla y doña Calola,. De los compañeritos con quienes compartió el salón de clases recuerda con cariño a Domingo Castillo, Agustín, Alfredo, Gabriel, Fernandito, Ambiorix, entre otros,Entre los profesores de la secundaria distingue a. Recuerda con afecto a sus compañeros: Luz Del Alba Morel, Belkis Guzmán, Nelson, Hernán, el morao, Elvis Muñoz, y a Grismilda Sánchez, entre otros, porEn la universidad, además de su título de Lic. en Derecho, Miguel de Jesús cultivó dos grandes amistades, la delque, y la de, quien. Esta última llegó a ser procuradora fiscal del Distrito Nacional de la República Dominicana. Ya antes se había convertido en la primera mujer en la historia de Santiago en llegar a ser fiscal y la más joven en ostentar ese cargo en la República Dominicana., nos dice que lo inspiran.A la pregunta, ¿qué lo llena de orgullo?, Miguel de Jesús no titubea en contestar. Y, ¿qué le preocupa más?:, nos dijo. Estas respuestas no nos sorprenden, pues este hijo de Mao es un hombre altamente sensible, y consecuente con los amigos como el que más, lo que demuestra en los perfiles que plasma de amigos y compañeros en su blog Oasis Dominicano Corredor de atletismo y desde muy pequeño practica softball.1980, graduado de Locución y Oratoria, en la Escuela de la Voz Hablada Teresa Brea de Luna, Mao.1999, Técnicas de Oratoria Forense.2002, Licenciado en Derecho egresado de la Universidad Tecnológica de Santiago (UTESA).2005, El Desafío del Ejercicio del Derecho, ante los cambios en la normativa jurídica.2007, Diplomado en Derecho Procesal Penal.2009, Seminario Juez de la Ejecución de la Pena Técnica.2011, Diplomado sobre Derecho Laboral.2012, Certificado de Aptitud Profesional Docente, Seguridad y Salud Ocupacional y Protección y conservación del Medio Ambiente, todos impartidos por INFOTEPDesde 1980 ha estado en el ejercicio de la comunicación de manera ininterrumpida en el aérea radial; inició en la emisora Radio Santa Cruz de Mao. Luego laboró en Radio Mao, AM 88; en la ciudad de Santiago: HIOO, Sonido 89, Radio Landia, Latino Mix, La Ley, La N103, Súper Regional, Criolla 106, Kv 94, Radio Amistad FM, Cumbre FM, Comando 88, Fuerza 99 y Turbo 98.En la Ciudad de Santo Domingo laboró para Radio Central.Su voz ha identificado varias estaciones radiales entre las que se encuentran, en Santiago, Radio Hit; en la Vega, Radio la Vega y Radio Olímpica, y en Montecristi, Radio Monte Cristi.En la prensa escrita, desde principio de los 80, ha laborado en los periódicos El Sol, Última Hora; La Barranquita, revista mensual y regional producida en Mao.Desde Mao, fue reportero para Cadena de Noticias de Radio Central y Tele Radio Noticias, de Rahintel, ambos de la capital; para la ciudad de la Vega reportaba para Radio Santa María.En medios extranjeros, fue columnista del Periódico el Sol, de la ciudad de Philadelphia, en el estado de Pennsylvania, EE.UU.; en esa misma ciudad estadounidense laboró como Talento de planta y productor en la emisora La mega 1310; en Providence, estado de Rhode Island, hasta Junio del 2011, fue Talento de la emisora Latina 100.3.Al regresar a República Dominicana en 2011 se incorporó a los medios de comunicación, continuó como Facilitador de talleres de Oratoria y Maestrías de Ceremonias, y conductor de ceremoniales para instituciones públicas, privadas y militares.Como Maestro de Ceremonia, en 1997 condujo junto a la comunicadora Zoila Luna el ceremonial de los históricos e irrepetibles Juegos Nacionales “MAO 97”, lo que lo llevó a obtener dos nominaciones a los Premios Casandra en el renglón Maestro de Ceremonia.En el ámbito militar ha conducido desfiles y actos con la presencia del Señor Presidente de la república de turno.Miguel de Jesús es Micrófono de Oro, máximo galardón que otorga el Circulo de Locutores Dominicanos con 3 estatuillas.En la actualidad (2015) labora en la emisora Súper Regional, 103.9 FM, de Santiago, como productor y conductor del programa “Por amor a lo nuestro”, que se transmite de 7 a 8 de la noche, de Lunes a Viernes. Es abogado litigante, voz comercial y creador/director del portal de noticias en la Internet, www.oasisdominicano.blogspot.com