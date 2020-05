La actriz Danna García logra reunirse con su hijo tras dar negativo a nueva prueba de COVID-19

Danna García resultó negativa al coronavirus, luego de someterse nuevamente a una prueba para descartar que presenta una vez más la enfermedad.



A través de sus redes sociales, la actriz compartió el diagnóstico con sus seguidores, así como un video del momento en que se reúne finalmente con su hijo.



“Hoy regreso con mi hijo después de muchísimo tiempo, estoy súper ilusionada, un poquito nerviosa porque no me ha visto hace tanto tiempo que no sé cómo va a reaccionar. Pero me parecía importante hacerles parte de este momento y agradecerles mucho, siento que se los debía, tenía que compartir con ustedes“, expresó la artista.



En el clip se puede apreciar a la actriz sorprendiendo a su hijo, quien se encontraba sentado en un sofá. Al percatarse de la presencia de su madre, ambos sonríen y se abrazan.



“Gracias a todos los que me han apoyado en este momento, en todo lo que ha pasado en este tiempo. Han hecho mi vida muy feliz, han sido mi mejor compañía, los quiero en el alma“, finalizó García

. Fuente el diario ny