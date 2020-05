Joven mató otro en pelea de boxeo en Hato Mayor pide a familia le dejen ir a sepelio

"Yo le pido a la familia que me perdonen y que me dejen ir a su entierro, me pueden llevar esposado, con policía, no importa, yo lo quiero es verlo", expresó al ser entregado a las autoridades por el Comité Dominicano de los Derechos Humanos de Hato Mayor.Trinidad Jiménez, quien aclaró que no acostumbraban pelear, dijo que tan pronto lo vio caer al pavimento fue a socorrerlo de una vez.Agregó que él no quería pelear pero que el hoy Palemero insistió tanto hasta que finalmente decidió ponerse los guantes