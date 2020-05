Iván Ruiz dice “Debí cortarlo (al Pachá), no lo hice, pero no lo hice a propósito” El productor pidió disculpas a Tony Dandrade por los comentarios del Pacha.

El país estaba a la espera de lo que sucedería hoy en el Show del Mediodía, sin embargo, el productor y figura principal del espacio Iván Ruiz no se encontraba en el estudio, pero luego vía telefónica se pronunció sobre el escándalo que se ha formado tras los comentarios de Frederick Martínez sobre el también presentador y conductor dominicano Tony Dandrade.



“Nosotros en el Show del Mediodía tampoco queremos quitarnos responsabilidad porque todo lo que ocurre ahí es una responsabilidad nuestra. Pero, yo quiero pedir de nuevo excusas a Tony Dandrade, yo creo que fue muy desafortunado lo que ocurrió ahí. No debió pasar, probablemente yo debí cortar, no lo hice, tampoco dejé de hacerlo a propósito. Pero, fue algo que realmente yo no estoy de acuerdo, bajo ningún concepto, ni con Tony ni con nadie, nosotros nunca hemos aprobado denostar a nadie, ni en las condiciones que lo hizo Frederick, que es una persona que yo quiero mucho”, afirmó Ruiz.



A la pregunta que muchos se han hecho de sobre porqué se le cedió el espacio al El Pachá, el producto reconoce que no se imaginó lo que iba a pasar. “A mí me agarró de sorpresa, realmente yo no esperaba eso, debí cortarlo, no lo hice, pero no lo hice a propósito, es lo que yo quiero que quede claro, mis disculpas, disculpas del programa a Tony Dandrade, porque realmente no se merece eso, ni él ni nadie. Soy de los que propaga que uno tiene que discutir con argumentos, nunca llegar a la bajeza personal con nadie, yo quería dejar eso claro para cerrar el caso, eso me ha hecho sentir muy mal”.



Mientras que sobre las críticas que ha recibido en redes sociales, comentó de forma indirecta que no le preocupan. “Soy sincero y pienso que debí cortarlo, aunque lo defendí todo el tiempo, aunque interrumpí al Pacha y hablamos de las condiciones de Tony, obviamente tras lo ocurrido, gente que quiere pescar en río revuelto no ve esas cosas, y a mí la verdad que eso me tiene sin cuidado, mi conciencia me dice que tengo que pedir disculpas, porque fue algo desafortunado y evidentemente yo asumo la responsabilidad”.



Tony no se ha vuelto pronunciar al respecto.

