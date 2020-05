Héctor Acosta “El Torito” recibe apoyo de la Fuerza del Pueblo en Bonao. Leonel Fernández respalda su candidatura a senador para las elecciones del 5 de julio 2020.

El gran respaldo del Dr. Leonel Fernández fue realizado en un encuentro de dirigentes de la organización en el Bonao Country Club, donde participaron decenas de simpatizantes de la organización y aliados. Cientos de seguidores de El Torito, se apersonaron al local para ofrecerles su respaldo incondicional y trabajar junto a él, para que sea el próximo senador de la provincia.

“Estamos muy agradecidos del apoyo brindado por La Fuerza del Pueblo y el Ex-Presidente de la Republica Dr. Leonel Fernández. Monseñor Nouel pide a una sola voz CAMBIO. Me siento muy bien, contento, agradecido del presidente Fernández, por el apoyo. Estaremos en 14 de las 27 casillas con del rostro nuestro el 5 de julio 2020”, dijo muy emocionado Héctor Acosta “El Torito”.

El Torito, como cariñosamente se le conoce en el ambiente artístico, ha venido trabajado constantemente por mucho tiempo con un gran equipo en favor de la provincia. Durante el inicio de la pandemia COVID 19, el líder comunitario como también se le conoce, ha permanecido muy activo trabajando a favor de todos los ciudadanos de la provincia en labores de prevención y ayuda en favor de todos.

Cabe destacar que su local comunitario-fundación en la ciudad de Bonao ha sido habilitado a favor de los más necesitados afectados por la pandemia, para la distribución de ayudas a los más afectados. Además, el popular artista, puso a disposición del gobierno sus instalaciones comunitarias ante una emergencia por la propagación del virus si fuese necesario.

Hector Acosta el Torito vía Por José Zabala Monseñor Nouel-Bonao- Héctor Acosta (El Torito) recibió ayer el apoyo total del partido la Fuerza del Pueblo que dirige el ex presidente Leonel Fernández a su candidatura como Senador por la Provincia Monseñor Nouel. El destacado artista, líder comunitario - progresista por una mejor provincia, se presenta a las elecciones congresionales del 5 de julio 2020, con una de las mejores propuestas electoral del Partido Revolucionario Moderno (PRM) avalado por el “Cambio Va” para ocupar el curul en el congreso nacional y donde Luis Abinader será el candidato a la presidencia de la organización líder en las encuestas.El gran respaldo del Dr. Leonel Fernández fue realizado en un encuentro de dirigentes de la organización en el Bonao Country Club, donde participaron decenas de simpatizantes de la organización y aliados. Cientos de seguidores de El Torito, se apersonaron al local para ofrecerles su respaldo incondicional y trabajar junto a él, para que sea el próximo senador de la provincia.“Estamos muy agradecidos del apoyo brindado por La Fuerza del Pueblo y el Ex-Presidente de la Republica Dr. Leonel Fernández. Monseñor Nouel pide a una sola voz CAMBIO. Me siento muy bien, contento, agradecido del presidente Fernández, por el apoyo. Estaremos en 14 de las 27 casillas con del rostro nuestro el 5 de julio 2020”, dijo muy emocionado Héctor Acosta “El Torito”.El Torito, como cariñosamente se le conoce en el ambiente artístico, ha venido trabajado constantemente por mucho tiempo con un gran equipo en favor de la provincia. Durante el inicio de la pandemia COVID 19, el líder comunitario como también se le conoce, ha permanecido muy activo trabajando a favor de todos los ciudadanos de la provincia en labores de prevención y ayuda en favor de todos.Cabe destacar que su local comunitario-fundación en la ciudad de Bonao ha sido habilitado a favor de los más necesitados afectados por la pandemia, para la distribución de ayudas a los más afectados. Además, el popular artista, puso a disposición del gobierno sus instalaciones comunitarias ante una emergencia por la propagación del virus si fuese necesario.Hector Acosta el Torito vía Por José Zabala Fuente: [ + ]

SI TE GUSTA NUESTRO TRABAJO DI PRESENTE CON UN "ME GUSTA" .





-



Archivado en:: PROVINCIALES