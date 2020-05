TOKIO – El gobierno de Japón anunció que elevará su alerta de viajes a 13 países, entre los cuales cinco de América Latina, debido a la gran cantidad de casos de contagios por coronavirus.

Según informa la agencia de noticias del gobierno japonés, Kiodo News, los países de la región incluidos en la lista son: Honduras, Colombia, México y Uruguay y la isla de las Bahamas, en el Caribe.

Con estos 13 países, la lista de alerta de viajes de Japón a sus ciudadanos se eleva a 100 naciones, mencionó el ministro de Relaciones Exteriores japonés, Toshimitsu Motegi, en una conferencia de prensa.

“Las regiones donde se está propagando la infección van variando con el tiempo”, dijo Motegi a la prensa.