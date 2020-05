El pago de $600 dólares hasta enero que se integró a la Ley Héroes

El viernes los demócratas aprobarían la Ley Héroes, la cual integra diversas opciones de ayuda económica para la población en general, incluidos inmigrantes indocumentados.



Entre los beneficios que proponen está un apoyo adicional a los estadounidenses desempleados, quienes podrían recibir $600 dólares adicionales hasta enero del 2021.



El plan fue presentado por la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, e integra varias propuestas de los demócratas sobre ayudas a grupos vulnerables, así como una amplia red de soporte para asegurar pruebas de coronavirus.





En sus más de 1,800 páginas, la Ley de Héroes incluye asistencia a los gobiernos estatales y locales, pago de riesgos para los trabajadores de atención médica de primera línea y programas extendidos de ayuda financiera.



“Debemos pensar en grande para la gente en este momento, porque si no lo hacemos, costará más en vidas y medios de subsistencia más adelante”, dijo Pelosi. “No actuar es la decisión más cara”.



El proyecto encontró un camino intermedio sobre un nuevo apoyo al público en general, ya que otorgaría entre $1,200 y $6,000 dólares a personas y familias, pero sería un pago único, no durante varios meses, como se propuso en otros planes.



La ley podría enfrentar problemas en el Senado, aunque no queda claro si en todos los frentes, ya que los republicanos –liderador por Mitch McConnell— podrían presentar un plan adicional, según reveló uno de los miembros de esa bancada a The Hill.



Aunque los republicanos se muestran reacios a apoyar la propuesta, más voces se suman a la necesidad de ampliar un plan económico de ayuda, como el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell.



