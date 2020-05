El Pachá humilla a Tony Dandrades por su color de piel en el Show del Mediodía - video

“Iván esto fue un golpe bajo de tu parte, cuando se me invitó a este careo a este programa, no se me vendió esta idea, yo jamás me hubiese prestado para este careo, un mal momento, todo lo que se dijo de mi, esa persona no me conoce, no sabe como yo trabajo, yo te he traído a Univison y has visto como yo trabajo, reitero nunca me hubiese prestado para eso, soy una persona estable profesionalmente ”

“Esto yo no lo hubiese esperado de ti Iván, que esto iba a pasar, me vendiste este momento como un halago a mi trayectoria, como lo que hiciste a Mariela Encarnación la semana pasada, bajo muy bajo ” Iván Ruíz se disculpó diciendo que eso no estaba planificado.

Las reacciones del Pachá contra Tony obedecen a los planteamientos donde el reportero de Univision deplora la calidad que exhibe la televisión dominicana.