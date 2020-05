El Pachá entra al pastel del sonido! Le responde a David Ortiz y a Tony Dandrades sobre comentarios de la TV dominicana

“A David hay que hablarle de curvas, rectas y hay que hablarle de cómo formar un pelotero porque David nunca ha hecho un programa de televisión y al amigo Tony lo respetamos porque tiene 20 años en la televisión haciendo lo mismo, por lo que no puede tener resultados diferentes”, respondió Frederick Martínez (El Pachá) al “Big Papi” David Ortiz y a Tony Dandrades, quienes calificaron de “desastre” lo que se hace en la televisión dominicana.



El Pachá no se quedó callado ante las declaraciones en “Me Gusta de Noche” del expelotero de Grandes Ligas y posible Cooperstown sobre lo que se hace en la pantalla chica nacional por lo que a través de su espacio “Pégate y Gana” contestó a los dominicanos.



“Él (David), a quien quiero mucho y respeto, no puede hablar de la televisión dominicana porque nunca ha hecho un programa”, mientras que a Dandrades le dijo que: “así si es fácil hacerle una entrevista a un artista que te escriban el guion, que te pongan el camarógrafo, luminotécnico, que te lo editen y todo tiene que ser aprobado desde el guion hasta las preguntas que se van hacer”.



Martínez le comentó a Tony, además. Que: “Como puedes hablar de televisión y contenido, cuando en una semana normal tú no genera ni cinco minutos de contenido. Haces notas de Máximo 1:30 de lunes a viernes y no todas salen al aire debido a los cambios de últimos minutos con relación a las noticias que van ocurriendo en el día a día”.



En ese sentido, el Pachá, quien se declaró fanático de Ortiz, dijo que “David tiene que detenerse, tiene que parar”, al tiempo, que aseguró que es la segunda vez que le hace el llamado al beisbolista de las Grandes Ligas.



“Es la segunda vez que le hago un llamado, tiene que parar, luego del conflicto que tuvo con Cristian Casablanca, y ahora otro conflicto más donde dice que la TV dominicana es un desastre. David, estuviste al borde la muerte, Dios hizo un milagro en tu vida, te lloramos, te amamos, te respetamos, aprende a conocerte. ¿Tú no sabes cuál es tu dimensión?”.



Martínez dijo que la televisión dominicana es la mejor que se hace en el mundo. “Grandes productores de Fox, NBC lo han hecho saber por las limitaciones y el poco presupuesto. Aquí trabajamos con las manos pela, hemos mejorado”.



Sostuvo que en Latinoamérica no hay un canal con la “connotación y dimensión” de los que hay en el país.



“Aquí no se habla con teleprónter como EEUU”, estableció el Pachá poniendo de manifiesto sus trabajos para las cadenas latinas en la Unión Americana: Univision y Telemundo.



El Pachá puso como ejemplos: Noticias SIN, El Informe con Alicia Ortega, Dominicana's Got Talent, Con Jatnna, y Pégate y Gana con el Pachá, un espacio de corte social y popular, solo por mencionar algunos proyectos de televisión local.



“El Ritmo del Sábado, sin temor a equivocarme, ha sido el mejor programa que se ha hecho la tv dominicana por la revolución que hizo en los noventas”, afirmó.



Agregó que la escenografía, boompers, post-producción, las entrevistas, los reportajes, los segmentos, del show televisivo lo posicionaron como uno de los mejores del país.



“En mi caso tengo 32 personas en una oficina de producción y 200 personas en un estudio de tv”.



Pégate y Gana con el Pachá se transmite todos los sábados por Color Visión (canal 9) para el territorio nacional; mientras que para todo Estados Unidos llega a través de Televisión Dominicana en horario de 12 a 4 de la tarde.

Fuente listin diario

SI TE GUSTA NUESTRO TRABAJO DI PRESENTE CON UN "ME GUSTA" .





-



Fuente: [ + ]

Archivado en:: ENTRETENIMIENTO