El ministro de Salud Pública dice que han controlado la pandemia del Coronavirus

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El ministro de Salud Pública, Rafael Sánchez Cárdenas, afirmó este domingo 17 que la pandemia del coronavirus en el país se encuentra bajo control, sin embargo, advirtió que la misma no ha pasado.

Al concluir con la lectura del boletín epidemiológico número 59, el funcionario afirmó que a pesar del avance en la lucha contra la enfermedad, obtenidos gracias al cumplimiento de medidas como el uso de mascarilla obligatorio en espacios públicos, la población debe mantener las recomendaciones dadas por las autoridades para prevenir nuevos contagios.

“Ratificamos a toda la población, que la unidad que hasta hoy ha permitido a todo el país lograr el mantenimiento bajo control del covid-19 en la República no es un indicativo de que la epidemia ha pasado. La hemos controlado con el uso masivo (de mascarillas)”.

En ese sentido, insistió que las medidas de prevención como el lavado de mano constante, el distanciamiento social y el uso de mascarillas permanente deben mantenerse, por lo que llamó a las personas que aún no adoptan a cabalidad las recomendaciones, a cogerse al uso de las mascarillas sobretodo en grupos de personas, lugares públicos o de expendio de bienes y servicios.

Reiteró su petición a comercios como bancos y supermercados colaborar en el mantenimiento del distanciamiento físico.

“El elemento clave sigue siendo el distanciamiento físico entre las personas. En manos de los ciudadanos está que los logros alcanzados hasta la fecha”, agregó.

Por primera vez desde el inicio de la cuarentena por la COVID-19 en República Dominicana, el número de muertes reportadas fue de cero en 24 horas, manteniéndose la cifra en 428 decesos por la enfermedad. Por otra parte, los contagios nuevos sumaron 204, para un total acumulado de 12,314 casos.

SI TE GUSTA NUESTRO TRABAJO DI PRESENTE CON UN "ME GUSTA" .





-



Fuente: [ + ]

Archivado en:: NACIONALES