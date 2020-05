El chiste del dia; Monchy Fadul dice sistema de transparencia gobierno PLD es mejor que hasta el de EE.UU.

“Yo sé que hay mucha gente sometida en los tribunales y hay que trabajar permanentemente por un gobierno más ético como trabaja el presidente Medina, para comprar incluso lo más mínimo en el Estado hay requisitos que la gente ni se imagina, porque los requisitos de transparencia que tiene el Estado, yo creo que es mejor de América entera, de América entera, es más que Estados Unidos, es un proceso tortuoso, transparente, largo, con muchos requisitos, este fue el gobierno que creó los veedores”, afirmó.

Aseguró que el gobierno que más controles ha tenido en el uso de los recursos públicos es el del presidente Danilo Medina. “Aquí el que ha cometido un hecho se ha demostrado que ha sido sometido a los tribunales, a la justicia, lo hemos visto y es el único gobierno que ha hecho eso de manera responsable, aquí hay un fortalecimiento institucional y además del fortalecimiento institucional hay respeto a la separación que hay o la interdependencia de poderes está ahí clara, en el Poder Ejecutio, el Poder Judicial y el Poder Legislativo”, subrayó.

Fadul afirmó que en los gobiernos del PLD se ha fortalecido el poder judicial enormemente sobre todo porque se ha implementado el sistema de jueces de carrera. Aseguró que las deficiencias que pueda tener el sistema de justicia no es responsabilidad del PLD porque hay separación de poderes y “la justicia no la maneja el PLD”. “Todos esos jueces son de carrera o la carrera judicial no funciona en el país?”, sostuvo. Fadul fue insistente en que el presidente Medina no ha incidido en el Poder Judicial.

El funcionario y dirigente político fue entrevistado por el periodista Pablo McKinney en su programa “Mckinney” que se difunde los sábados a las 11 de la noche por Color Visión.

Fadul califica Fuerza del Pueblo como “un oasis en el desierto”

El dirigente político sostuvo que el PLD está enfocado en el Partido Revolucionario Moderno (PRM) de cara a las elecciones presidenciales del 5 de julio porque es su verdadero contrincante y calificó a la Fuerza del Pueblo (partido de Leonel Fernández) como un oasis en el desierto. “Tu me estás hablando de un oasis en el desierto, de un oasis es que me estás hablando, porqué no habrá segunda vuelta y nuestras encuestas no dan que ganamos en primera vuelta”, afirmó.

Fadul sostuvo que su contrincante ahora es el PRM porque no tendrán dos frentes al mismo tiempo. “El adversario nuestro es el PRM, el profesor Juan Bosch, ese genio. ese patriota nuestro, dice nunca te abras dos frente en política al mismo tiempo porque estás como la arepa, el objetivo nuestro es PRM, porque el PRM es en estos momentos quien está en contienda con nosotros y que ya cayó abajo porque el bipartidismo se está imponiendo, el país está en el bipartidismo, ahora estamos en una polarización”, dijo. Afirmó que las elecciones se decidirán en primera vuelta y no en dos votaciones.

Fadul afirmó que debe haber elecciones el día 5 de julio sobre todo porque la Constitución no prevé ninguna salida ante estos casos y podría producirse una crisis institucional. “La Junta está montando el proceso y nosotros tenemos que ayudarla porque ese proceso tiene que producirse el 5 de julio y el que ganó ganó, el país está por encima de todos nosotros y el país no puede estar sometido a situaciones que no puedan manejarse como la incertidumbre, por tanto no tenemos una visión más allá del 16 de agosto, el presidente Medina no dura un día más después del 16 de agosto, ese día entrega”, dijo.

Sobre las acusaciones del PRM de que el gobierno otorga recursos públicos al candidato del PLD para sus actividades de donaciones, señaló que no es cierto porque el Estado no ha dejado de atender ninguna de las responsabilidades y ha sido eficiente en el manejo de la crisis. “Ellos salieron en una campaña a destiempo en medio de una crisis, pero Gonzalo salió en acciones de solidaridad”, subrayó.

Fadul afirmó que el candidato presidencial del PLD, Gonzalo Castillo, se ha fortalecido por las acciones de donaciones que ha realizado durante la pandemia del Covid-19. “Abinader (Luis) salió en función política, quince días después, pero Gonzalo no, es función solidaria sensible, sale a exponer su vida y el otro en el confort de su casa y salió porque vio el auge de Gonzalo por su solidaridad, desprendimiento y esa muestra de aportar y estar presente cuando el país lo requiere”, afirmó.