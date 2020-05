Eddy Alcántara: dirigentes dejan el PRSC porque se resisten a trabajar por Leonel Fernández

El alto dirigente manifestó que mediante una comunicación le solicitó a Antún Batlle que pidiera una licencia por 12 meses de sus funciones, “apelando a su sensibilidad y el amor que él le profesa al partido”.

Alcántara dijo que contactó a una serie de dirigentes del PRSC a nivel nacional para consultarlos sobre la situación del partido, pero que se ha encontrado con la penosa decisión de que la gran mayoría de los que fueron candidatos han decidido a abandonar las filas reformistas para apoyar a los candidatos presidenciales de los partidos de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo, y Revolucionario Moderno (PRM), Luis Abinader.

Sostuvo que dirigentes y excandidatos reformistas se resisten a trabajar por la candidatura presidencial de Leonel Fernández, pues aseguran que se sienten engañados con la candidatura que impuso el presidente del PRSC.

“El presidente del Partido Reformista lo sabe, pero como nadie se lo dice…y como yo no tengo acceso a discutirlo en un órgano donde ciertamente existe equilibrio que no sea en la Asamblea de Delegados, pero no se pretende convocar ese órgano…yo tengo que decírselo por donde tengan que escucharme todo el país», apuntó.

«Para que no crean que es una necedad ni una rebeldía y que se haya creado ningún tipo de situación. Yo he demostrado que amo a este partido mucho más que él”, aseveró.

Afirmó que el disgusto es tan generalizado a lo interno del reformismo que un grupo de dirigentes han tratado de detener la hemorragia que se le va a general al partido mediante la salida de cientos de miles que se van a juramentar en otro organización política en rechazo a la candidatura presidencial.

Eddy Alcántara reprochó al presidente del PRSC vaya a permitir que esa organización política termine de descalabrarse por no tomar una decisión valiente, “por eso le solicite que se excluya para que otros podamos tomar la decisión correcta”.

“…Estoy convencido de que él (Quique Atún) sabe que lo han engañado también…y se lo advertí, ya que sabe que detrás de todo lo sucedido hay un engaño que él lo reconoce, pues lo ha dicho públicamente”, puntualizó el presidente en funciones del PRSC.

No obstante, expuso que se refiere al tema de la situación del PRSC sin ánimo de que el sector del expresidentel Fernández entienda que exista algo que raya dentro del fustigamiento que se pudiera tener en contra de él como figura.

“Al contrario no tengo nada en contra de él (Leonel Fernández)…ya que siendo presidente de la República me distinguió y me visitó y siento que es una distinción para cualquier familia…yo no tengo nada en contra de Fernández”, aclaró Alcántara.

Sin embargo, dijo que en política hay gente que entiende y comprende que puede olfatear la intención de la otra persona y que pudiera estar haciendo lo correcto dentro de su perspectiva, pero si sabe que afecta tiene que tomar la decisión de no caer dentro de las garras de quien ha planificado hacer algo que le conviene personalmente.

En ese sentido, recordó que había advertido en varias ocasiones cuales eran las intenciones de la gente que salieron con Leonel Fernández a formar la Fuerza del Pueblo, al indicar que el tiempo le ha dado la razón, ya que lo que ha ocurrido en el Partido Reformista tenía que revisarse inmediatamente, para determinar si conviene continuar con el acuerdo electoral PRSC-FP.

Aseguró que quienes propusieron el acuerdo se dieron cuenta de que todo lo que había dicho se estaba orquestando en contra de los intereses de la organización Reformista, por lo que plantearon buscar una salida para romper el pacto electoral.

El presidente en funciones manifestó que lo único que lamenta que cuando recuperaron el partido se le dijo otra cosa totalmente diferente, como tratar de hacer acuerdos con el objetivo de mantener una estructura económica a lo interno de la organización política para imponer lo que se quiere.