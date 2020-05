Dominicano soy 🇩🇴 alegría alegría🦿Aunque no participó, no resistió hacer su versión de Resistiré República Dominicana

SANTO DOMINGO.- La raz贸n por la que To帽o Rosario no particip贸 de Resistir茅 Rep煤blica Dominicana se debe a que desde hace varias semanas viene trabajando en una versi贸n del mismo tema que grab贸 en 2003.



El artista a煤n no se tiene fecha del lanzamiento de la canci贸n, debido a que est谩n trabajando en el v铆deo, pero el tema est谩 totalmente terminado.



Sin embargo, unos 8 o 10 d铆as antes del lanzamiento de la versi贸n de Alberto Zayas, To帽o fue contactado v铆a Henry Jim茅nez para que participara en ese tema.



Wilson S谩nchez, m谩nager de To帽o, no vio inconvenientes en que el artista participara, pero que ya "El Kuko" hab铆a decidido sacar su propia versi贸n con artistas de Rep煤blica Dominicana, Puerto Rico, M茅xico, Honduras y Colombia.



"La versi贸n que vamos a lanzar tiene la misma l铆nea musical que la que ya To帽o Grab贸 en 2003, con algunos ingredientes nuevos, como guitarra el茅ctrica. Nosotros les deseamos 茅xitos a Alberto Zayas, porque entendemos con esto pone en alto el nombre de la Rep煤blica Dominicana", dijo S谩nchez.



Precis贸 que no se hab铆an referido al este tema para que no mellara en ning煤n sentido el trabajo que estaba produciendo Zayas, ya que lo est谩n haciendo por una buena causa.



Sin embargo, expres贸 que muchos de los artistas que participaron con Zayas, tambi茅n estar谩n en la versi贸n de To帽o, pero la mayor铆a son otras figuras tanto del pa铆s como internacionales, como Ram贸n Orlando y Fernando Villalona, bachateros y artistas urbanos.