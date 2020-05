De esta manera responde Sandra Berrocal a las críticas

La presentadora de televisión, Sandra Berrocal, enfrenta la presión que recibe producto de su exhibicionismo en las redes sociales volviendo a mostrar su retaguardia en un paisaje montañoso acompañada de un perrito.

Te van a criticar por lo que eres, por lo que no eres, por lo que creen que eres. Por lo qué haces, por lo que no haces. Por lo que dices, por lo que no dices .Como quiera te van a Criticar. Estoy Activa para mis nuevos clientes y socios de TLC Vamos hacer dinero juntos . expresó la suspendida integrante del programa De Extremo a Extremo