Cristian Casa Blanca pide excusa a David Ortiz

Lamento, mi hermano, y usted lo sabe que es así, que yo no tengo maldad con usted ni con nadie, lamento lo que haya pasado, no teníamos que llegar a este dime y diretes y faltarnos el respeto, acepto que le falte el respeto a usted, pero déjeme decirle que yo no soy enemigo suyo, ni tengo la intención de hacerle ninguna maldad ni daño”, se escucha decir a Casablanca en un video publicado en YouTube.