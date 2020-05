Cámara captura momento en que dominicana empuja a su hijo a un lago para asesinarlo - Video

En un video captado por una cámara de vigilancia se observa cuando la dominicana Patricia Ripley empujó a un lago a su hijo autista con el objetivo de quitarle la vida, pero en esa ocasión no lo logró porque el niño fue auxiliado.

En el audiovisual, dado a conocer por Univisión, se ve como la mujer camina con Alejandro Ripley, lo empuja hacia el agua y sale corriendo.

También se puede notar cuando el menor se sumerge en el lago y segundos más tarde aparece un hombre con una mujer lo rescatan.

Luego de ser salvado el menor fue llevado junto a su madre, quien se percibe en el video secando a su hijo luego de bañarlo en el patio de su residencia. Después Ripley llevó al infante a otro lago donde murió ahogado.

El hecho ocurrió la tarde del pasado jueves en Miami Dade, Florida, Estados Unidos.

Se recuerda que la dominicana fingió el secuestro de su hijo, quien era autista y no hablaba, después de tratar de ahogarlo dos veces, informaron el sábado las autoridades.

Una declaración jurada de arresto dice que ella proporcionó “declaraciones contradictorias” y que finalmente se enfrentó con declaraciones de testigos y videos que mostraron su primer intento de empujar al niño al canal.

El documento dice que ella se retractó de su versión y que admitió que llevó al niño a otro, afirmando que ”él va a estar en un lugar mejor”.

