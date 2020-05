Banco Central advierte remesas deben ser entregadas en dólares

Pese a que el Banco Cen­tral desautorizó la entre­ga de divisas en valor de moneda distinta a la que envía el remesador a los destinatarios, algunas compañías locales seguían ayer negando efectuar es­ta operación conforme al acuerdo concretado entre las partes.

Mientras tanto, aun con estas precisiones del en­te ejecutor de las políticas monetaria y cambiaria del país, la situación persistía ayer con nuevas denuncias de usuarios del servicio de remesas, al exponer que además de tener que pagar más caro por sus envíos pa­ra entrega en dólares, algu­nas remesadoras insisten en hacerlo en pesos.

Según dejó claro el Ban­co Central, en una declara­ción para Listín Diario, en el mercado internacional las regulaciones estable­cen que el remesador, la persona que envía el dine­ro, “tiene la potestad y la libertad de elegir el tipo de moneda en la que se entre­ga el envío”.

Lo que prevalece, expu­so la entidad financiera, “es la voluntad del reme­sador, de entregar en dó­lares o en pesos dominica­nos, considerando la tasa de cambio vigente al mo­mento de la entrega de las divisas”.

Ayer, en medio de las complicaciones de esta si­tuación en el envío de divi­sas, Ruth Tejeda, candidata a diputada de ultramar por el partido País Posible en el Bronx, del estado de Nue­va York, reveló a este dia­rio que los dominicanos que envían dólares a través de las agencias de remesas tie­nen que pagar hasta 10 dó­lares por envió de poco di­nero, para poder recibir la divisa estadounidense.

“Cuando uno hace un en­vío ellos te preguntan si la entrega es en peso o en dó­lares, pero al tu mandar en dólares, el costo es diferen­te, hay un precio por man­dar en peso y un precio por mandar en dólares”, expli­có Tejeda, quien exigió a las agencias que sean honestos y que a la hora de que un do­minicano vaya a poner un envío le digan si tienen o no disponibilidad de dólares.

Destacó que es mucho el dinero que en conjun­to pagan los dominicanos en Estados Unidos para ga­rantizar que sus envíos se entreguen en dólares para que las agencias en el país se lo quieran entregar en pesos, como si nada.

Pagos por garantía

Tejada indicó que para en­víos de poco dinero se co­bran hasta US$10.00 para garantizar que se entreguen en la misma moneda de ori­gen, pero que el monto va­ría de acuerdo a la cantidad de dinero que estés man­dando al país.

Asimismo, a la redacción del Listín Diario llamó una suscriptora de 81 años, que pidió reserva de su nombre, manifestando que su hi­ja pagó, el pasado viernes, nueve dólares más por el envío de US$300.00 y que se lo llevaron en peso a su casa, acción que dijo recha­zó y que aún está a la espera de que la remesadora le en­tregue su dinero tal y como su hija se lo mandó.

“Mi hija me dice que pa­ra envíos en pesos se pa­ga un dólar pero que para envíos en dólares se pagan US$10.00, como le van a salir a uno aquí que se lo en­tregarán en pesos, como si no se hubiese pagado para que lo entreguen en dóla­res. Yo estoy esperando que hoy la remesadora me en­tregue mi dinero tal y como me lo mandó mi hija”, ex­presó la suscriptora.

Quejas recientes dan cuenta de que las agencias de remesas en el país en los últimos meses intentan obligar a los beneficiarios a recibir los envíos en pesos, alegando problema con la divisa.

La Agencia Remesadora Ca­ribe Express aclaró a través de su gerente de Comuni­caciones y Relaciones Pú­blicas, que se debe a la esca­sez de divisas en el mercado la situación que se ha gene­rado con algunos clientes para la entrega de envíos en dólares, por lo que se le ofrece la posibilidad de en­tregárselo en moneda crio­lla o de esperar a que haya disponibilidad de moneda estadounidense.

Cierre por pandemia

El vocero de la institución indicó que fruto de la caí­da de los ingresos divisas a consecuencia del cierre de la economía por la pan­demia del Covid-19, desde hace cerca de un mes se ha estado experimentado un problema en la disponibili­dad de dólares, pero aclaró que esa situación no es per­manente sino que “se da de manera puntual en algunas sucursales cuando se ago­tan el monto disponible en el momento”.

El Banco Central se pro­nunció este lunes sobre la situación indicando que, según las regu-laciones, el remesador (quien en­vía el dinero) tiene la po­testad y la libertad de ele­gir el tipo de moneda en la que se en¬trega el envío y o el agente de remesas y cam¬bios tiene la obliga­toriedad de entregarlos en dólares, aunque el receptor los venda a la tasa de cam­bio vi¬gente al momento de recibir las divisas.

ESCASEZ

Agencia Caribe Express aclara

La Agencia Remesa­dora Caribe Express aclaró que se debe a la escasez de divisas en el mercado la situa­ción que se ha genera­do en la entrega de en­víos en dólares, por lo que se le ofrece la po­sibilidad de entregar en moneda criolla o de esperar a que haya disponibilidad de mo­neda estadounidense.

Link Fuente: Listín Diario

SI TE GUSTA NUESTRO TRABAJO DI PRESENTE CON UN "ME GUSTA" .





-



Fuente: [ + ]

Archivado en:: ECONOMIA, NACIONALES