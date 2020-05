Autoridades toman acciones en Pedernales donde haitianos y dominicanos circulan sin mascarillas

El mercado en la parte urbana en este municipio fronterizo de Pedernales se ha convertido en una preocupación para las autoridades civiles y militares, ya que algunos compradores haitianos y dominicanos, que residen en territorio dominicano, no usan mascarillas, incumpliendo las medidas para evitar la propagación del coronavirus.Las autoridades han restringido el despliegue de vendedores Pedernales sin el uso de mascarillas, como para evitar el contagio de COVID-19, en esta demarcación donde se han registrado cinco casos, dos de los cuales han recibido la de alta, mientras tres están en cuarentena. Mientras se realizan otras pruebas. Se recuerda que no está funcionando el mercado binacional por el cierre de la frontera.El alcalde Andrés Emilito Jiménez dijo que camiones que llegan cargados de productos agrícolas desde Barahona y otras localidades sin cumplir las medidas requeridas, fueron devueltos.En igual forma el gobernador Cruz Adán Heredia, coincidió con el alcalde en que se tomen las medidas preventivas necesarias para evitar que nacionales haitianos que se desplazan los lunes y viernes, violen el distanciamiento social.Según el alcalde y el gobernador de Pedernales se acordó detener los camiones cargado de productos agrícolas en el chequeo de Cabo Rojo, como medida acordada este fin de semana, para ver cómo se contrarrestan las entradas de tantos vehículosEste viernes soldados adscrito al Cesfront se ubicaron en las carreteras que comunica esta población y el cerrado mercado binacional y la salida hacia pueblos de las costa hasta Barahona evitando que conductores de camiones que llegan a vender productos agrícolas circulen hacia este lado fronterizo sin las medidas preventivas del coronavirus, por lo este viernes algunos camioneros optaron con devolverse a su lugares de origen, porque no están preparados con las medida preventiva.En un recorrido que realiza el LISTIN DIARIO, se pudo ver a soldados en chequeos claves para evitar que vehículos circulen sin control hacia la parte urbana del municipio de Pedernales y sobre todo a la cercanía del mercado binacional cerrado desde hace dos meses, pese a que pobladores haitianos de la comunidad de Anse-A-Pitres trataban de cruzar a este lado por detrás de la verja perimetral de la estructuras a comprar alimentos, mientras un grupo de motoconchistas tuvieron que devolverse por la carretera que comunica con el municipio de Pedernales.En la división con este lado y Haití con una puerta totalmente cerrada, personalmente el comandante del Cesfront y otros oficiales de inteligencia se han visto obligados a tener que establecer un puesto fijo de chequeo en la carretera con la estructura del mercado para devolver a motoconchistas tanto dominicanos como haitianos.