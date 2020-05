Alburquerque denuncia gobierno usa RD$40 mil millones de AFP para financiar campaña Gonzalo Castillo

Santo Domingo,- El exvicepresidente de la República, Rafael Alburquerque, denunció que el gobierno está utilizando los 40 mil millones de pesos que obtuvo en préstamo de cuatro Administradoras de Fondos de Pensiones para dedicarlos a financiar la campaña presidencial de Gonzalo Castillo y demás candidatos a cargos congresuales del Partido de la Liberación Dominicana.

Alburquerque condenó que la administración del presidente Danilo Medina se esté aprovechando de la tragedia que significa la pandemia del coronavirus, que le ha costado 500 muertos a la República Dominicana, para hacer politiquería barata.

Agregó que mientras se le negó esos fondos a sus legítimos dueños bajo el argumento de que afectaría la economía y a los propios fondos de pensiones, sin embargo ahora le están dando un uso politiquero, lo que significa que entregárselos a los trabajadores era malo, pero para gastarlos en campaña electoral es bueno.

Entrevistado por Héctor Herrera Cabral en el programa D´AGENDA que cada domingo se difunde por Telesistema Canal 11, el dirigente de la Fuerza del Pueblo llamó a las autoridades a detener el uso de la crisis epidemiológica del coronavirus para sacarle provecho a favor del partido de gobierno en la actual contienda electoral.

El exministro de Trabajo dice que lo correcto era entregarles esos 40 mil millones de pesos a los trabajadores para enfrentar la actual situación económica que están a travesando, tal y como lo planteó la organización que lidera el doctor Leonel Fernández.

“Ahora todos sabemos para qué fue la operación, para fondos de campaña, una operación para fondos de campaña, y eso si es condenable, porque es utilizar la crisis sanitaria, la crisis de salud, es jugar con la vida de los dominicanos”, lamentó el reconocido jurista.

Sostuvo que toda la sociedad está embarcada en este problema del COVID-19, y todo el mundo quiere cooperar con las autoridades para enfrentar la pandemia.

“Pero eso se llama una politiquería barata, utilizar 40 mil millones de pesos de los Fondos de Pensiones que son propiedad de los trabajadores para hacer campaña, y así no es posible aceptar esta situación”, indicó el abogado experto en Derecho Laboral.

Recordó que para los miles de trabajadores que han sido suspendidos de su trabajo, la situación económica por la que están atravesando es sumamente difícil.

“El grave problema ha sido que en el caos especifico de FASE, el monto del subsidio ha sido insuficiente, no es posible, por ejemplo, para trabajadores suspendidos significa que no están devengando salarios, si ganan 15 mil pesos, 20 mil o 30 mil, no está recibiendo nada de eso”, explicó.

Argumentó que con el subsidio que está otorgando el gobierno de RD$8,500 es inferior al salario mínimo que está pagando una micro y pequeña empresa, y lo que es peor con ese monto no se puede cubrir el primer quintil de la canasta familiar, que es el de los más pobres.

Rafael Alburquerque recordó que el monto de ese quintil es de 15 mil pesos, casi el doble de lo que los trabajadores suspendidos están recibiendo como subsidio por parte del gobierno.

Nunca pactarían con cúpula palaciega aunque Leonel clasifique a la segunda vuelta el 5 de julio

El doctor Rafael Alburquerque dejó bien en claro que el Partido Fuerza del Pueblo nunca pactaría con la cúpula del Partido de la Liberación Dominicana enquistada en el Palacio Nacional, aunque en los comicios del 5 de julio el doctor Leonel Fernández clasifique para la segunda vuelta.

“Pero óyeme, si nosotros hemos dicho que en las primarias del seis de octubre hubo fraude, como realmente se comprobó, y como lo dijo la Organización de Estados Americanos en su informe, en un lenguaje diplomático, pero lo dijo claramente que el software utilizado falló, lo manipularon porque nunca lo sometieron a pruebas, entonces ese candidato oficial es un candidato ilegal“, indicó el miembro de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo.

Alburquerque dijo que a quienes hoy acompañan a Leonel Fernández, Juan Bosch le enseño que la política siempre tiene que ir acompañada de la moral.

“Entonces mal podríamos nosotros apoyar a un candidato que es producto del fraude, y de un fraude cometido en perjuicio nuestro“, reiteró.

Insistió en que si la Fuerza del Pueblo llega en segundo lugar, la cúpula palaciega puede decir lo que quiera, hasta que voten en contra de Leonel, pero la dirección media y la base del PLD saben que su líder es el expresidente, y en consecuencia van a votar por él.

“Ahora, si hipotéticamente el candidato del partido oficial queda en segundo lugar tu puede estar seguro que perdieron las elecciones, no van a llegar al segundo lugar, pero si hipotéticamente llegaran, perdieron las elecciones”, remachó el doctor Alburquerque.

Fuente: [ + ]

SI TE GUSTA NUESTRO TRABAJO DI PRESENTE CON UN "ME GUSTA" .





-



Archivado en:: NACIONALES, POLITICA