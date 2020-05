Ahora que un dólar cuesta RD$ 58, Hipólito Mejía revela causas de la crisis 2003-2004

La crisis económica de los últimos dos años del período de gobierno 2000-2004 de Hipólito Mejía, llevó el dólar a un precio histórico de RD$ 54 por uno. Esa devaluación del peso dominicano produjo aumento de precios y otras secuelas que llevaron al país a una depresión sin precedentes.

Pero hoy el dólar se cotiza por encima del precio de aquella crisis, aunque en el caso presente, el problema económico causado por la pandemia del coronavirus no es el responsable de la devaluación. Cuando se empezaron a conocer de los primeros contagios de COVID-19 en República Dominicana, un dólar ya costaba por encima de los RD$ 53.

Decidió pagar a los ahorrantes

Tras haber visitado Argentina y visto la crisis económica que sufrían ese país, Hipólito Mejía dice haberse convencido de que debía pagarle a los ahorrantes del quebrado banco Baninter. Consideró a mucha gente que había vendido sus propiedades y ahorrado el dinero para garantizar su vejez.

Pero habían otros que tenían mucho dinero ahorrado en esa entidad bancaria; hasta RD$ 1,000 millones. Mejía dice que aún recuerda las visitas personales que le hicieron algunos millonarios que le ofrecieron darle la mitad del dinero que tenían a cambio de recuperar el resto.

Entonces, pensó en el problema en que se metería si pagaba a los ricos y no a los pobres. Fue cuando decidió pagarles a todos.

“La verdad es que cualquiera lo piensa, si de RD$ 6 millones, alguien te dice toma la mitad” confesó el exmandatario.

Sabía iba a perder elecciones

Hipólito Mejía admite que decidió pagar el dinero a los ahorrantes de Baninter sabiendo lo que venía. Sabía que si lanzaba todo ese dinero a la calle vendría un proceso inflacionario.

“La gente no tiene ni el agradecimiento, ni la cultura, ni la confianza para recibir el dinero y no convertirlos en dólar”. De esa manera explica el origen de la crisis económica: muchos compraron dólares con el dinero que recibieron, produciendo una escasez que aumentó su precio. Cuando el dólar se encareció, sucedió una cadena de inflación.

Pero el expresidente por el antiguo Partido Revolucionario Dominicano (PRD), sabiendo que venía una crisis, “quería echarle el muerto a otro”. Dice que no le interesaba repostularse en las elecciones presidenciales del 2004, consciente de que su simpatía en el electorado rondaba el 21%.

Cuenta que le pidió a ocho aspirantes a la candidatura dentro del PRD que decidieran a quién postular para él apoyarlo, pero asegura que se vio obligado a asumir la candidatura a la reelección porque ellos no se decidieron.

El detalle estaba en que habría que modificar la Constitución que sólo permitía un período de gobierno. Para lo que sí hubo tiempo fue para conseguir que una mayoría de senadores y diputados aprobaran una modificación de la Carta Magna.

Tras varios meses de campaña, Hipólito Mejía perdió de Leonel Fernández, del Partido de la Liberación Dominicana, 33.65% a 57.11%.

Durante la entrevista que le hicieron en el programa de radio El Interactivo de la Súper 7, Mejía dice estar convencido de que durante una crisis económica ningún presidente puede ganar unas elecciones.

