Abel Martínez denuncia mala práctica en entrega de ayuda del Gobierno

SANTIAGO. El alcalde de este municipio, Abel Martínez, acusó al Plan Social de la Presidencia de distribuir aquí de forma inadecuada la ayuda alimenticia destinada por el Gobierno, para las familias más afectadas por la pandemia del coronavirus.

Sin embardo, Iris Guaba, directora de esa institución gubernamental, rechazó lo expresado por Martínez. La controversia entre ambos funcionarios se produjo cuando el alcalde ayer llamó al programa de radio El Sol de la Mañana, provocando una inmediata reacción de la funcionaria.

Martínez dijo que la ayuda alimenticia que alega Guaba llega a los necesitados en esta ciudad no es recibida por éstos como debiera ser, en vista de que no se utiliza a la alcaldía como parte del mecanismo de distribución.

Al responder a esa aseveración, la directora del Plan Social de la Presidencia dio seguridad de que la repartición se realiza de manera adecuada a través de la Gobernación Provincial y las iglesias.

Dijo que originalmente se incluyeron las juntas de vecinos, pero que hubo la necesidad de excluirlas porque en la práctica se comprobó que imperaba la falta de orden.

La tarde de ayer el cabildo distribuyó una nota escrita, en la que asegura que cientos de comunitarios agrupados en juntas de vecinos, demandaron la entrega de alimentos para las familias más vulnerables, situación que los mantiene pasando hambre en medio de la pandemia del covid-19.

Esas instituciones comunitarias son regidas por los ayuntamientos, donde deben estar inscriptas para poder ejercer como tales. En el documento, el cabildo asegura que los dirigentes comunitarios acuden de manera frecuente a la Dirección de Gestión Comunitaria, a reclamar ayuda de alimentos, alegando que no son tomados en cuenta