La competencia por las videollamadas grupales se ha intensificado producto del aislamiento físico al que el coronavirus ha llevado a gran parte del mundo que desea mantener la comunicación con sus seres queridos.Skype, Zoom, Google Hang Out, Houseparty han visto crecer el número de usuarios en medio de una cuarentena que parece no tener final a la vista, mientras que WhatsApp, sigue manteniendo su posicionamiento como el rey de los sistemas de mensajería, acaparando más de 2 mil millones de clientes en el mundo.Teniendo en cuenta que las videollamadas se pueden hacer con cuatro personas en esta aplicación hace unas horas se conoció cómo hay que hacer para extender el número de participantes a ocho.Si no tienes la versión Beta de WhatsApp y deseas realizar las videollamadas de hasta 8 personas lo primero que hay que hacer es abriren el navegador, una vez allí, presionas aquí . En ese sitio se encontrarán una serie de paquetes que Android para ser descargados. La función que tenemos que bajar es la 2.20.133 que se encuentra en la lista. Una vez identificada presionamos “Download APK”.Una vez descargado lo instalamos siempre respondiendo que sí al respectivo instructivo.