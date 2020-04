Valverde con 32 casos positivos y dos fallecidos por coronavirus, según Salud Pública

Por José Luis Fernández. En el boletín de este miércoles emitido por el Ministerio de Salud Pública, la provincia Valverde acumula 32 casos positivos confirmados del COVID-19, mientras los decesos ya suman dos.

De acuerdo a dicho boletín, una persona más se recuperó del coronavirus en la provincia, sumando ya tres los recuperados.

No obstante estos datos oficiales, la filial Valverde del Colegio Médico Dominicano ha cuestionado dichas cifras, considerando que existe un sub-registro tanto en los casos positivos como en los decesos, ya que no se han realizado las pruebas suficientes como para confirmar o descartar los casos sintomáticos que se reciben en los centros de salud, de los cuales algunos ya han fallecido. Fuente: [ + ]

