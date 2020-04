Triste episodio! Hermano del bloguero José Zabala no murió de COVID - 19 sino por beber Clerén adulterado.

Por Miguel Cruz Tejada

Mientras se gestionaba la entrega del cadáver en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) donde fue llevado desde el hospital Doctor Moscoso Puello en la capital dominicana, Zabala explicó que “Fellito” murió de un aparente ataque cardíaco, después de haber ingerido la tóxica bebida.



Fellito dejó a su esposa Milagros y sus hijos Cindy, Cindiana y Rafaelito.



Dijo que es lamentable que personas y vocingleros desenfocados y desfasados, usen hasta la muerte de las personas para lucrarse con las noticias falsas y divulgando mentiras.



“La muerte, es el momento más conspicuo y aterrador de cualquier ser humano por lo que debe respetarse el último suspiro de cada persona, sin importar las causas del fallecimiento”, agregó el reconocido bloguero, uno de los comunicadores de mayor rating en la diáspora dominicana en el exterior.



“Quiero también agradecer los cientos de sinceras condolencias que nos han llegado de igual cantidad de personas, que nos han mostrado su solidaridad y pesadumbre en mensajes por todas las vías y llamadas telefónicas por la muerte de mi hermano Fellito”, dijo Zabala.



Explicó, que según le informaron sus familiares desde la República Dominicana, mientras “Fellito” se tragaba el Clerén, comenzó a sentir que la vista se le estaba yendo y fuertes dolores en el pecho.



Se detuvo de beber, se acostó y cuando fueron a despertarlo, ya estaba muerto, añadió el acongojado bloguero.



Zabala, pidió al estado dominicano que regule y supervise las bebidas alcohólicas que se fabrican en el país caribeño, “porque hasta en los patios hay quienes montan destiladoras clandestinas para fabricar y adulterar el alcohol que después lo embasan en frascos con conocidas etiquetas, para matar gentes, como es el caso de mi hermano”.



“Lamente ese ron falsificado se vende regular en el país”, añadió reclamando a los inspectores del Gobierno que se deshagan de los sobornos y prebendas y tengan manos duras con los comerciantes que se prestan a envenenar personas, a los traficantes de esas bebidas y a quienes las fabrican.



Abogó porque se apruebe una ley que tipifique como homicidio las muertes causadas por las bebidas adulteradas.



“Hoy me tocó a mí en lo más profundo de mi corazón. Hoy es un día muy triste para mí y mi familia. Ha fallecido mi hermano Rafael Hiraldo cariñosamente (Fellito) víctima de una conocida bebida alcohólica que según mi familia, al parecer necesita regulación y supervisión del estado dominicano”, escribió Zabala en sus espacios digitales.



“¡Hermano querido!, tu partida llegó de repente, causando tristeza, dolor e impotencia. La impotencia de no poder estar ahí, de no poder abrazar a mi familia. Pido a Dios de descanso eterno a tu alma y llene de paz a los que te sobreviven. Descansa en paz. Buen viaje a la eternidad sin miedo Dios siempre contigo hermano”, añadió Zabala.



Y anexó los versos del salmo 23 del libro de David “Jehová es mi pastor; nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo”.



Refiriéndose a la sepultura de su hermano informó en su página facebook “Hoy con la gracia de Dios se le dio cristiana sepultura a mi hermano Rafael Hiraldo “Fellito”. Ustedes conocen muy bien cómo se están sepultando a los fallecidos en estos tiempos. Gracias a Dios y el apoyo de nuestros familiares y mano amiga, pudimos llevarlo a su santa morada, pero con la tristeza de que solo pudieron asistir sus hijos y un sobrino. Dios mantuvo el control aún en ese difícil momento. Gracias a todos por gran gesto de Solidaridad para mi familia y de manera personal hacia mi persona. Gracias no tengo palabras como agradecerles a todos. Muchas bendiciones”.

