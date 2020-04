Sube a ocho los casos positivos de corona virus en Valverde

Aumentaron un cien por ciento los casos positivos de COVID-19 en la provincia Valverde al pasar de cuatro a ocho, según el boletín de este miércoles emitido por el Ministerio de Salud Pública.



Con estos nuevos casos positivos de coronavirus, la población maeña, donde están la mayoría de los mismos, ha reaccionado con preocupación; los demás casos pertenecen a Laguna Salada, Esperanza y Maizal.

En cuanto a los casos sospechosos no existe una estadística por parte de las autoridades de salud en Valverde, donde hasta el momento no se ha reportado el primer deceso.

Por José Luis Fernández - MAS EN WWW.SOYDEMAO.COM Fuente: [ + ]

SI TE GUSTA NUESTRO TRABAJO DI PRESENTE CON UN "ME GUSTA" .





-



Archivado en:: VALVERDE