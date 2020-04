Su cheque de estímulo económico por coronavirus peligra si debe dinero de pensión alimenticia

Un informe de Telemundo indica que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos podría detener el envío del dinero a personas que tengan pendientes el pago de pensión por alimentos a sus hijos. En lugar de al beneficiario, el depósito o cheque le llegaría al progenitor que tiene la custodia de los menores. De acuerdo con los últimos datos del Censo, unos 3.3 millones de padres y madres no están al día con el pago de la obligación. Con el cheque del estímulo, que se estima unos 60 millones de estadounidenses comenzarán a recibir tan pronto como la semana del 13 de abril por depósito directo, pasaría como con la devolución de impuestos. Las autoridades locales comparten información con el Gobierno federal, lo que facilita ubicar a los morosos y penalizarlos con la retención del dinero. Cabe señalar que el destino final del dinero también podrá depender de las disposiciones en cada entidad. Por ejemplo, en Puerto Rico, territorio de Estados Unidos, la decisión sobre a dónde llegará finalmente el dinero aún no se ha tomado. El Departamento de Hacienda de la isla todavía no ha decidido si cobrará las deudas por pensión alimenticia del cheque federal de $1,200 que - MAS EN WWW.SOYDEMAO.COM Fuente: [ + ]

Archivado en:: NACIONALES