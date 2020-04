Sociedad civil denuncia caída del sistema de salud RD

Participación Ciudadana y la Red Ciudadana por la Seguridad y la Justicia denunciaron que el sistema de salud está en crisis con decenas de muertes y miles de afectados por COVID 19, mal manejo de la enfermedad con pacientes domiciliarios y un sub-registro de los casos reales.

Criticaron el poco acceso a las pruebas y tratamiento del COVID-19, lugares inadecuados para aislamiento, unidades de cuidados intensivos muy limitadas, prácticamente ningún seguimiento a los pacientes en aislamiento domiciliario y mucho menos a los familiares y personas que han tenido contacto con aquellos que han dado positivo a la prueba.

También la peligrosa precariedad en el cuidado que requiere el personal de salud.

Los integrantes de la Red Ciudadana por la Seguridad y la Justicia afirmaron que sin ánimos de alarmar a la población, y conscientes del hecho de que no todas las muertes que se producen en las casas, clínicas y hospitales están vinculadas al virus, no menos cierto es que no es posible que en una familia, así como los vecinos de esta, fallezcan prácticamente en una misma semana y con la misma condición; neumonía o paro respiratorio y presumiblemente por COVID-19, según constan en las actas de defunción.

“Lo más preocupante para nosotros es la actitud de las autoridades, quienes aseguran que no existe un subregistro de muertes y casos confirmados de COVID-19 en el país, sin embargo, a estas personas no les hacen las pruebas y mucho menos, se les da seguimiento a las familias ni a quienes estuvieron vinculadas en los últimos 15 días.”, indicaron.

Manifestaron que pasan los días y otros familiares presentan síntomas y no hay forma de vincularlos con esos fallecimientos, ya que no son parte de los 3,504 casos que se encuentran en aislamiento domiciliario como plantea el informe de Salud Pública.

La Red Ciudadana por la Seguridad y la Ciudadana pidió este viernes al Ministerio de Salud Pública que sean realizadas las pruebas a los fallecidos que presentan la patología y en sus actas de defunción plantean posible COVID-19, para que puedan darles seguimiento a los familiares y a todos aquellos que tuvieron contacto con ellos, y con ello detener el subregistro y la expansión del virus.

“De igual manera, queremos agradecer y reconocer a todas las personas vinculadas al área de salud: médicos, enfermeras, personal del área de limpieza, bioanalistas y a todos aquellos que cada día acuden al llamado de la responsabilidad y la solidaridad para acompañar a todas las personas que padecen o están en estado delicado debido al COVID-19, poniendo en riesgo su salud y su vida”.

La Red Ciudadana por la Seguridad y la Justicia, es un espacio de coordinación diverso, formado por instituciones y organizaciones de base de la sociedad civil, con el propósito de generar sinergias de manera mancomunada para el impulso de acciones formativas y reflexivas que contribuyan a elevar la conciencia ciudadana en torno a sus derechos, deberes y valores; para incidir en la seguridad ciudadana y la buena aplicación de la justicia.

