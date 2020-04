Será José Canseco Arremetió de nuevo contra Alex Rodríguez y le reiteró a Jennifer López que la engañó.

El ex jugador de las Grandes Ligas , José Canseco, soltó veneno nuevamente contra Alex Rodríguez y de nuevo le escribió por Twitter a la cantante que el ex pelotero de los Yankees de Nueva York la engañó con otra mujer.El cubano que fue figura de los Atléticos de Oakland en los 90, le dijo JLo que tenía pruebas de la infidelidad de A-Rod con su ex esposa Morgan, un escrito que acrecienta la enemistad entre el exslugger y el excampocorto.Esta no es la primera vez que Canseco se mete con Rodríguez. Un día antes le envió un irónico mensaje el Día de Pascua que probablemente hizo molestar aun más a A-Rod, quien sin embargo no ha tenido manifestaciones publicas.El oirundo de La Habana comenzó un ataque publicó contra Rodríguez en el que dejó en entredicho la fidelidad del ex jugador de los Yankees de Nueva York con su prometida.No está claro las intenciones del habanero, pero queda demostrado que quiere ganar un poco de fama exponiendo una de las parejas más mediáticas del mundo artístico. Queda por ver si las acusaciones son ciertas o no.