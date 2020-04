Se suicida participante del reality de Univision Enamorándonos

Medios informan que Miguel Ángel Sánchez participante del reality de Univision Enamorándonos USA, el cual es conducido por Rafael Araneda y Ana Patricia Gámez, se ha suicidado.



Afirman que Sánchez padecía depresión y que esta se agravó o intensificó durante la cuarentena por el COVID-19.



La información saltó a la luz pública a través de la página del influencer Chamonic en Instagram, que expuso lo siguiente:



“Qué triste. Que en Paz Descanse Miguel, uno de los enamorados de Pia, que participó en el programa @enamorandonosusa sé quito la vida. Al parecer tenía problemas de depresión. Gente en serio necesitan estar más cerca y al pendiente de sus amigos y familia. Muchos quedaron solos en sus casas y les entra la angustia y ansiedad. Lo digo porque un amigo está pasando algo similar con la depresión en esta cuarentena”.



Pia, la persona con la que él compartió en Enamorándonos USA ha compartido su pesar ante el suicidio de quien fue su pretendiente en el reality.



“Lo único que nos separa de la muerte es el tiempo. Y cuando alguien se va tan pronto nos hace reflexionar sobre el valor de la vida. La pérdida de un ser querido; amigo o alguien que conocimos; duele y no se puede entender. Lo único que nos consuela es pensar que ahora está en un lugar mejor que nosotros; espero que el tiempo sea nuestro mejor consuelo para su familia, amigos y todos los que lo conocimos y quisimos”.



Las palabras de Pia continúan:



“Me encuentro tan afectada porque un joven lleno de vida merece vivir; y superar cualquier dolor y tristeza que viva. Y más aún cuando la misma persona se quita la vida, pero nunca debemos juzgar a los que lo hacen, ellos solo quieren acabar con su dolor; más no con sus vidas. La depresión y la salud mental es tan importante como la salud física. Cada cabeza es un mundo, uno nunca sabe lo que estás personas están pasando, y más cuando deciden callarlo. Este tipo de tragedias irreparables nos recuerda que si nos sentimos así debemos buscar ayuda psicológica a tiempo y lo más importante buscar a Dios”.



“Descansa en Paz Miguel. Que Dios te tenga en su Gloria!”, concluye Pia.



El periodista Javier Ceriani también lamentó el suicidio de Miguel Ángel.



“Se suicidó Participante de Reality Show Enamorándonos USA, era Abogado Venezolano!! Lamentablemente Miguel Ángel Sánchez descansa paz. Este Show ha tenido muchos problemas y los participantes en mi opinión se exponen a múltiples críticas, bullying y hay que ser muy fuertes para este entretenimiento con las opiniones de las Redes Sociales, muchos ex Gran Hermano terminan con Psicólogos!!”, aseveró Ceriani . Fuente el diario ny