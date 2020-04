República Dominicana tiene 2,620 casos confirmados del coronavirus; 126 fallecidos

El Pregonero, Santo Domingo.- El Ministerio de Salud informó este viernes que los casos de coronavirus confirmados en República Dominicana ascendieron a 2,620 y los fallecidos a 126, para una diferencia de 271 contagiados y ocho defunciones más, respectivamente, con relación al informe ofrecido ayer.

De acuerdo al boletí No. 22 del referido ministerio, de los pacientes diagnosticas con el virus 357 se encuentran en aislamiento hospitalario, 2039 en aislamiento domiciliario y 98 se han recuperados.

De los nuevos casos 59 se presentaron en el Distrito Nacional, 56 en en gran Santo Domingo, 37 en la provincia Duarte y 21 en La Vega, siendo las zonas que más contagios han presentado.

Este viernes no se realizó la acostumbrada rueda de prensa virtual, y en cambio se difundió el boletín número 22.

