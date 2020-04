República Dominicana no podrá aprovechar baja del petróleo

SANTO DOMINGO.- La refinería dominicana no podrá aprovechar la caída en los precios internacionales del crudo de petróleo porque tiene el depósito lleno, indicó Félix Jiménez, administrador de la Refinería Dominicana de Petróleo PDV (Refidomsa)Señala que La Refinería incluso ahora no está refinando, ese petróleo es el crudo que fue comprado a otros precios”, expresó Jiménez al ser entrevistado en el programa Hoy Mismo.Explicó que todas las refinerías usan porcentajes específicos de cada derivado del petróleo, es decir, de cada subproducto que sale del procesamiento del crudo y el porcentaje de gasolina, gasoil, nafta, GLP y de fuel oil que produce cada refinería, y que esto depende de la tecnología que tengan.“Si no hay aviación y nosotros tenemos el depósito de avtur o combustible de avión el depósito nuestro está lleno, como vamos a poder procesar petróleo y que vamos a hacer entonces con ese combustible de avión…¿salir a regalarlo?”, alegó.Señaló que la refinería no pudo anticipar el futuro del petróleo.Por otro lado, Jiménez señaló que desde enero hasta el 18 de abril las ventas de derivados de petróleo se han reducido un 18 por ciento menos de lo que se vendió en el año 2019.