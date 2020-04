República Dominicana en último lugar en pruebas de Covid-19 realizada de la región

En República Dominicana se han realizado 98.4 pruebas por cada 100 mil habitantes, lo que representa el número más bajo registrados en los países de la región, pese a haber presentado el primer caso una semana antes que Costa Rica y dos que Uruguay, países que han hecho 130.7 y 235.2 pruebas respectivamente.

El número de tomas de muestra de COVID-19 reportadas en el país desde el 22 de marzo hasta el lunes 13 de abril asciende a 10 mil 75, de las cuales no se han dado a conocer datos relativos a las pruebas rápidas. Hasta el momento no se ha hablado de edad, sexo, distribución geográfica u otros determinantes sociales de las personas a quienes se administraron las pruebas por PCR.

Esto, de acuerdo con un informe de la empresa de investigación en salud, Two Oceans in Health (2OiH), que analiza la situación que enfrenta el país ante la pandemia del coronavirus, basada en los datos emitidos por la Dirección General de Epidemiología (DIGEPI), el Ministerio de Salud Pública (MSP), y organismos internacionales.

En las gráficas analizadas en dicho informe se observa un patrón inestable, tanto en el número de pruebas reportadas por día como en las tasas de positividad, “lo cual pudiera sugerir la insuficiencia de insumos para la realización, dificultades en el reporte de las pruebas realizadas y/o variaciones en los protocolos y en los procedimientos de selección de personas realizarlas”.

