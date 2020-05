Raquel Peña, candidata vicepresidencial del PRM, le responde al Ministro de Salud; Dice está desinformado

Dice está desinformado

La candidata vicepresidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y aliados, Raquel Peña, reaccionó hoy sorprendida porque el ministro de Salud, Rafael Sánchez Cárdenas, no esté enterado de que el gobierno autorizó el levantamiento en Villa Vásquez del segundo de 5 hospitales temporales ofrecidos por el candidato presidencial Luis Abinader, como ayuda al gobierno en la lucha por vencer la epidemia de Coronavirus.

En un tuit subido esta tarde en su cuenta @raquelpeñavice, la compañera de boleta de Abinader escribió: "Sorprende que el señor ministro de @SaludPublicaRD, Rafael Sánchez Cárdenas, no esté bien informado. Adjunto la autorización del Servicio Nacional de Salud @SNSRDO para la instalación del hospital temporal en el municipio de Villa Vásquez, en Montecristi".

Sánchez Cárdenas negó hoy a la prensa nacional que se fuera a levantar el hospital de Villa Vásquez, como dijeran periodistas locales. "Para montar un hospital tiene que tener autorización pública, nadie, motus proprio, incluso una clínica privada, tiene que seguir los procedimientos establecidos que se deben respetar".

También dijo que prefiere esperar las informaciones y sometimientos de las solicitudes que se realicen para responder de forma efectiva, pero que hasta el momento, no tiene en manos ninguna solicitud en esa dirección.

La académica y ejecutiva empresarial ilustra su tuit con el facsímil de una comunicación que le remitiera el pasado viernes 24 el licenciado Chanel Rosa Chupany, director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud, en la que autoriza el levantamiento del hospital temporal de Villa Vásquez.

Igual que en la comunicación en que autorizó el levantamiento del hospital de La Vega, Rosa Chupani informa que "como parte de este acuerdo, el SNS, se compromete a la designación del personal necesario, así como el equipamiento de dicho espacio, según las especificaciones técnicas establecidas por el Ministerio de Salud Pública